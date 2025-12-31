DOLAR
42,96 -0,07%
EURO
50,6 -0,2%
ALTIN
5.949,5 0,87%
BITCOIN
3.822.860,53 -1,22%

DAGC'den "Gazetecilik Başarı Ödülü 2025" için başvurular başladı

Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti, Gazetecilik Başarı Ödülü 2025 başvurularını başlattı; son tarih 31 Ocak 2026, [email protected] üzerinden başvuru alınacak.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 14:02
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 14:02
DAGC'den "Gazetecilik Başarı Ödülü 2025" için başvurular başladı

DAGC'den "Gazetecilik Başarı Ödülü 2025" başvuruları başladı

Erzurum ve bölge illerinden gazeteciler yarışacak

Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti (DAGC), Doğu Anadolu Gazeteciler Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen Gazetecilik Başarı Ödülü 2025 yarışmasının başvuru sürecini resmen başlattı.

Yarışma kapsamında haber, fotoğraf, sayfa düzeni, röportaj, araştırma-inceleme, köşe yazısı, spor haberi, spor fotoğrafı, haber programcılığı-belgesel (Radyo-TV), TV görüntü, TV haber, İnternet haberciliği dallarındaki eserler değerlendirilecek. Ayrıca teşvik ödülü kapsamında İletişim Fakültesi öğrencileri ile mesleğe yeni başlamış basın çalışanlarının çalışmaları da yarışmaya dahil edilecek.

Yarışma, DAGC üyeleri ve tüm gazetecilere açık olup, geçimini sadece gazetecilikten temin eden basın çalışanlarının Ocak-Aralık 2025 döneminde yayınlanan eserleriyle başvurmaları gerekiyor. Başvuruların eksiksiz yapılabilmesi için katılımcıların başvuru formunu imzalayarak [email protected] adresine göndermeleri şartı bulunuyor. Eserlerin Türkçe olması ve yayınlanmış hallerinin gönderilmesi isteniyor.

Yarışmanın son başvuru tarihi 31 Ocak 2026 olarak açıklandı. Yarışma jürisi ve ödül töreni tarihleri daha sonra duyurulacak.

Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ayhan Türkez, yarışmanın amacını şu sözlerle özetledi: Mesleğin güçlenmesine ve çalışanların gelişimine katkı sağlamak; Erzurumun yanı sıra Ağrı, Ardahan, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Erzincan, Elazığ, Hakkari, Iğdır, Kars, Malatya, Muş, Tunceli ve Van illerindeki basın kuruluşlarında çalışan gazetecilerin eserlerini değerlendirmek ve iletişim öğrencileri ile mesleğe yönelen gençleri teşvik etmek.

Türkez, yarışma dallarına geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da hayatta olan ve vefat etmiş meslek büyüklerinin isimlerinin verileceğini ifade etti.

DOĞU ANADOLU GAZETECİLER CEMİYETİ, DOĞU ANADOLU GAZETECİLER FEDERASYONU İŞ BİRLİĞİ İLE ERZURUM VE...

DOĞU ANADOLU GAZETECİLER CEMİYETİ, DOĞU ANADOLU GAZETECİLER FEDERASYONU İŞ BİRLİĞİ İLE ERZURUM VE BÖLGE İLLERİNDEN GAZETECİLERİN KATILABİLECEĞİ GAZETECİLİK BAŞARI ÖDÜLÜ 2025 YARIŞMASI SÜRECİNİ BAŞLATTI.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Manisa Demirci'de Kartpostallık Kar Manzaraları — Başalan Yaylası Öne Çıktı
2
Vali Yavuz’dan Karabük’te Don ve Buzlanma Uyarısı: 'Bu Gece En Soğuk Geceyi Yaşayacağız'
3
Yedigöller Milli Parkı Yolu Geçici Olarak Kapatıldı
4
Gaziantep’te Kardan Gelin ve Kardan Adam: Esnaftan Karla Yaratıcı Çözümler
5
Kayseri'de Karla Mücadele: 61 Mahalle Yolu Ulaşıma Açıldı
6
Adana'da Kar Sevinci: Feke, Saimbeyli, Tufanbeyli ve Kozan Beyaza Büründü
7
Erzurum kara teslim: Ulaşım felç, Palandöken kayakçılara sürpriz

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları