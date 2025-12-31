DAGC'den "Gazetecilik Başarı Ödülü 2025" için başvurular başladı

DAGC'den "Gazetecilik Başarı Ödülü 2025" başvuruları başladı

Erzurum ve bölge illerinden gazeteciler yarışacak

Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti (DAGC), Doğu Anadolu Gazeteciler Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen Gazetecilik Başarı Ödülü 2025 yarışmasının başvuru sürecini resmen başlattı.

Yarışma kapsamında haber, fotoğraf, sayfa düzeni, röportaj, araştırma-inceleme, köşe yazısı, spor haberi, spor fotoğrafı, haber programcılığı-belgesel (Radyo-TV), TV görüntü, TV haber, İnternet haberciliği dallarındaki eserler değerlendirilecek. Ayrıca teşvik ödülü kapsamında İletişim Fakültesi öğrencileri ile mesleğe yeni başlamış basın çalışanlarının çalışmaları da yarışmaya dahil edilecek.

Yarışma, DAGC üyeleri ve tüm gazetecilere açık olup, geçimini sadece gazetecilikten temin eden basın çalışanlarının Ocak-Aralık 2025 döneminde yayınlanan eserleriyle başvurmaları gerekiyor. Başvuruların eksiksiz yapılabilmesi için katılımcıların başvuru formunu imzalayarak [email protected] adresine göndermeleri şartı bulunuyor. Eserlerin Türkçe olması ve yayınlanmış hallerinin gönderilmesi isteniyor.

Yarışmanın son başvuru tarihi 31 Ocak 2026 olarak açıklandı. Yarışma jürisi ve ödül töreni tarihleri daha sonra duyurulacak.

Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ayhan Türkez, yarışmanın amacını şu sözlerle özetledi: Mesleğin güçlenmesine ve çalışanların gelişimine katkı sağlamak; Erzurumun yanı sıra Ağrı, Ardahan, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Erzincan, Elazığ, Hakkari, Iğdır, Kars, Malatya, Muş, Tunceli ve Van illerindeki basın kuruluşlarında çalışan gazetecilerin eserlerini değerlendirmek ve iletişim öğrencileri ile mesleğe yönelen gençleri teşvik etmek.

Türkez, yarışma dallarına geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da hayatta olan ve vefat etmiş meslek büyüklerinin isimlerinin verileceğini ifade etti.

