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Dağlarda Kar Yerine Artan Yağmur Gözlemleniyor

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Dağlarda Kar Yerine Artan Yağmur Gözlemleniyor
Dünyanın dört bir yanındaki dağlarda kar yerine artık daha fazla yağmur görülmektedir. Bu durum, dağları daha tehlikeli hale getirmekte ve heyelanlara, kaya düşmelerine, sellere ve toprak kaymalarına yol açmaktadır. Araştırma, özellikle kuzey yarım kürenin daha önce kar yağışının ağırlıklı olduğu bölgelerinde, ısınmaya bağlı olarak yüksek irtifalarda yağmurların arttığını göstermektedir.

Yeni Araştırma Dağlarda Kar Yerine Artan Yağmur Gösteriyor

BBC'nin haberine göre yeni yapılan bir araştırma, dünyanın dört bir yanındaki dağlarda kar yerine artık daha fazla yağmur görüldüğünü ortaya koydu. Bilim insanları, değişimin dağları daha tehlikeli hale getirdiğini söylerken artan sıcaklıkların sadece yağmur getirmekle kalmadığını, aynı zamanda kar ve buzun erimesini de hızlandırdığını vurguluyor.

Çalışmada, yağmur suyunun toprağı gevşeterek heyelanlara, kaya düşmelerine, sellere ve toprak kaymalarına yol açtığı ve söz konusu bölgeleri yüksek riskli hale getirdiği belirtildi. Araştırmada, özellikle kuzey yarım kürenin daha önce kar yağışının ağırlıklı olduğu bölgelerinde, ısınmaya bağlı olarak yüksek irtifalarda yağmurların arttığını gösteren kanıtlar sunuldu.

Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli'nin (IPCC) 2019'daki özel bir raporuyla tutarlı olduğu belirtilen araştırma sonuçlarının, kar yağışının özellikle dağlık bölgelerin alçak kesimlerinde daha yüksek sıcaklıklar nedeniyle azaldığı kaydedildi. Fransa'daki Ulusal Meteorolojik Araştırma Merkezinin yönetici direktörü ve IPCC raporunun yazarlarından Samuel Morin, artık yüksek rakımlarda ve her mevsimde yağmur şeklinde 'aşırı yağış olaylarının' daha fazla örneği olduğunun altını çizdi.

Bu durumun temel nedeninin ise yağışın kar olarak düştüğü donma seviyesi olan sıfır derece izoterminin, küresel ısınma nedeniyle daha yüksek bölgelere taşınması olduğu ifade edildi.

Araştırmanın sonuçları Nature dergisinde yayınlandı.

Yaşam
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