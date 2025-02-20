Daha X Sergisi, Sanat ve Oyun İlişkisinin Kapılarını Araladı

Daha X Sergisi, Başkentte Sanatseverlerle Buluştu

İç mimar ve tasarımcı Oğuz Yalım'ın oyun temalı sergisi 'Daha X', başkentte kapılarını açtı. Sokratin Arts & Culture ev sahipliğinde gerçekleşen bu sergide, sanat ve oyun arasındaki ilişkiyi ele alan soyut geometrik eserler sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Oyun ve Sanatın Buluşma Noktası

Yalım, sergide oyunun yalnızca eğlendirici değil, aynı zamanda öğretici bir yanının olduğunu vurgulayarak, “Daha kelimesi, çocukken oyun oynarken ailelerimizin bizi çağırdığında kullandığımız sihirli bir kelimedir” ifadelerini kullandı. Bu kelime, oyunun uzaması ve hiç bitmemesi anlamını taşır.

Gizem ve Heyecanı Temsil Eden X Harfi

Yalım, sergi adındaki X harfini ise bilinmeyeni, gizemi ve merakı simgelemek için kullandığını dile getirdi. Bu iki kavramın birleşimini, oyunun sonsuz bir yolculuğa dönüşmesi olarak yorumladı.

İnsanları Oyunun Önemi Üzerine Düşünmeye Teşvik Ediyor

Sergiyi ziyaret edenlerin zihinlerinde “oyun” kelimesinin kalmasını arzuladığını belirten Yalım, bu kavramın hayatın hiçbir döneminde sona ermediğini vurguladı. Eğitici ve yaratıcı özellikleri olan oyunun hayatımızdaki yerinin altını çizen Yalım, hayattan oyun çıkaran bireylere bu kararı bir daha gözden geçirmeleri tavsiyesinde bulundu.

Özgün Eserlerle Dolu Bir Sergi

“Sergide çok çeşitli boyutlarda ve renklerde eserler var. İçeriği ve çeşitliliği ile bütünsel olarak iyi bir sergi” diyen Yalım, eserler ve seyirci arasında anlam ilişkisinin açık olduğunu belirtti. Herkesin anlayabileceği ve içine çekilebileceği bir sergi hazırladığını düşündüğünü ifade etti.

Oğuz Yalım'ın 13. kişisel sergisi 'Daha X', 5 Nisan'a kadar ziyaret edilebilecek.