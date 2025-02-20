Daha X Sergisi, Sanat ve Oyun İlişkisinin Kapılarını Araladı

Oğuz Yalım'ın 'Daha X' sergisi, başkentte sanat ve oyun arasındaki ilişkiyi keşfederek sanatseverleri ağırladı.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 17:36
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 17:36
Daha X Sergisi, Sanat ve Oyun İlişkisinin Kapılarını Araladı

Daha X Sergisi, Başkentte Sanatseverlerle Buluştu

İç mimar ve tasarımcı Oğuz Yalım'ın oyun temalı sergisi 'Daha X', başkentte kapılarını açtı. Sokratin Arts & Culture ev sahipliğinde gerçekleşen bu sergide, sanat ve oyun arasındaki ilişkiyi ele alan soyut geometrik eserler sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Oyun ve Sanatın Buluşma Noktası

Yalım, sergide oyunun yalnızca eğlendirici değil, aynı zamanda öğretici bir yanının olduğunu vurgulayarak, “Daha kelimesi, çocukken oyun oynarken ailelerimizin bizi çağırdığında kullandığımız sihirli bir kelimedir” ifadelerini kullandı. Bu kelime, oyunun uzaması ve hiç bitmemesi anlamını taşır.

Gizem ve Heyecanı Temsil Eden X Harfi

Yalım, sergi adındaki X harfini ise bilinmeyeni, gizemi ve merakı simgelemek için kullandığını dile getirdi. Bu iki kavramın birleşimini, oyunun sonsuz bir yolculuğa dönüşmesi olarak yorumladı.

İnsanları Oyunun Önemi Üzerine Düşünmeye Teşvik Ediyor

Sergiyi ziyaret edenlerin zihinlerinde “oyun” kelimesinin kalmasını arzuladığını belirten Yalım, bu kavramın hayatın hiçbir döneminde sona ermediğini vurguladı. Eğitici ve yaratıcı özellikleri olan oyunun hayatımızdaki yerinin altını çizen Yalım, hayattan oyun çıkaran bireylere bu kararı bir daha gözden geçirmeleri tavsiyesinde bulundu.

Özgün Eserlerle Dolu Bir Sergi

“Sergide çok çeşitli boyutlarda ve renklerde eserler var. İçeriği ve çeşitliliği ile bütünsel olarak iyi bir sergi” diyen Yalım, eserler ve seyirci arasında anlam ilişkisinin açık olduğunu belirtti. Herkesin anlayabileceği ve içine çekilebileceği bir sergi hazırladığını düşündüğünü ifade etti.

Oğuz Yalım'ın 13. kişisel sergisi 'Daha X', 5 Nisan'a kadar ziyaret edilebilecek.

İLGİLİ HABERLER

Malatya Kira Fiyatlarında Çakılma: 4.000 TL Seviyelerine Düşüş Bekleniyor!

Hepsiburada'dan Ramazan Ayına Özel Şok İndirimler

Emeklilere Promosyon Fiyaskosu: SGK'dan Hayal Kırıklığı

MEB, 1381 Engelli Öğretmen Ataması İçin Başvuru Sürecini Duyurdu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TRT Tabii'nin Yeni Dizisi 'Siyah Bere' İzleyiciyle Buluşuyor
2
Dinçer Güner'den haftalık, mini burç yorumları! 26 Şubat- 3 Mart ''İKİZLER'' burcu yorumu
3
Oğlak burcu: 26 Şubat- 3 Mart haftası hayatınızda neler olacak?
4
Daha X Sergisi, Sanat ve Oyun İlişkisinin Kapılarını Araladı
5
Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi 'Başka Zaman Kütüphaneleri' Sergisine Ev Sahipliği Yapıyor
6
Kaunos Antik Kenti Kışın Büyüleyici Görüntüler Sunuyor
7
Ankara Palas Müzesi, 1 Yılda 210 Bin Ziyaretçiyi Ağırladı

İstanbul'da 21 Şubat Okullar Tatil Mi? Vali Gül Açıklama Yaptı!

İstanbul'da Ulaşım Durumu Kritik: Metro ve Tramvay Seferleri Gece Uzatıldı

Ankaralılar İçin Ramazan Öncesi Ekmek Desteği Başladı!

İstanbul'da Doğa Şovu: Kar Yağarken Şimşek Çaktı!

Malatya Kira Fiyatlarında Çakılma: 4.000 TL Seviyelerine Düşüş Bekleniyor!

İzmir'de Öğrencilere Yüzde 50 Ulaşım İndirimi: 1 Mart'ta Başlıyor

Emekliler için Ramazan Bayramı İkramiyesi Kötü Haber: Alınamayacak!

Hepsiburada'dan Ramazan Ayına Özel Şok İndirimler

Yolcu Taşımacılığında Yeni Yönetmelik Resmi Gazete'de Yayınlandı

Emeklilere Promosyon Fiyaskosu: SGK'dan Hayal Kırıklığı

MEB, 1381 Engelli Öğretmen Ataması İçin Başvuru Sürecini Duyurdu

İstanbul Valisi'nden Hava Uyarısı: Uçuşlar İptal, Okul Tatili Gündemde Mi?