Dalaman’a gittiğinizde keşfetmeniz gereken gizli vadi açığa çıktı! Bu vadiyi görmeden sakın dönmeyin

Dalaman'da bulunan, Gizli Vadi olarak da isimlendirilen Akkaya Kanyon’u muhteşem gezi rota adreslerinden birisi olarak karşımıza çıkıyor. Dağlardaki muhteşem doğa görünümü, kanyon da bulunan suyun içersine o kadar güzel yansıyor ki; giden bir daha gitmek istiyor. Görmeye değer bu kanyon için gezi rotanızı değiştireceğinize eminiz! Akkaya kanyonu hakkında tüm bilgiler…

Dalaman’ın eşsiz doğal güzelliği, yemyeşil doğası ve birbirinden güzel gezilecek tabiatı ile Türkiye’de gezilecek listelerin en başında yer alıyor. Özellikle de Gizli Vadi olarak bilinen Akkaya Vadisi, herkesin görmek istediği yerler arasında en başta bulunuyor. Fotoğraflarını gören herkesin muhakkak gitmek isteyeceği, her yıl binlerce turiste ev sahipliği yapan Akkaya Vadisi, doğal güzellikleriyle sizleri büyülemeye yetecek. Akkaya Vadisi Dalaman’da kimselerin bilmediği doğallığın ortasına gizlenmiş bir vadi. Bu sebeple de geçmişten günümüze ismi Gizli Vadi olarak aktarılmış...

AKKAYA VADİSİ

Deniz seviyesinden ortalama 250-300 metre kadar yüksekte olan ve vadiyi çevreleyen yüksek tepelerden bu eşsiz manzarayı izleyebilirsiniz. Her tarafın defne ağacı, zeytin ağacı, çam ağacı ile kaplı olduğu bu vadide, vadinin ismini taşıyan doğal bir gölde bulunuyor. Tüm canlı yaşamı da göl çevresinde akıp gidiyor. Sizlerde güzel bir Dalaman tatili yapmak istiyorsanız rotanıza muhakkak Gizli Vadiyi eklemelisiniz.





AKKAYA VADİSİ KONAKLAMA

Akkaya Vadisi’nin kenarlarına bir çok farklı lüks villalar sizlere konaklama imkanı sağlamak için bekliyor. Harika bir görünüme sahip olan bu villalar, tatilciler tarafından farklı fiyatlandırmalara kiralanabiliyor. Dileyen bu villaları satın da alma imkanına sahip. Lakin genellikle kiralık villalar bu bölgede daha fazla tercih ediliyor.

Yemyeşil doğası içersinde yürüyerek mükemmel bir şelaleye ulaşabileceğiniz, kendinizi doğanın içersinde hissedeceğiniz Akkaya Vadisi'ne kesinlikle bir kere gittiğinizde bir daha gitmek isteyeceksiniz. Yemyeşil doğası ile yürüyerek vadinin içerisindeki eşsiz şelaleye de ulaşım sağlayabileceksiniz. Saklı bir cenneti temsil eden Gizli Vadi Dalaman'da sizleri bekliyor.





Akkaya vadisi çevresinde at çiftliği de bulunuyor. Bu at çiftliğinde altlara binerek eşsiz ve farklı bir deneyim yaşamanız mümkün. At binme konusunda profesyonel olmanızı da gerek yok. Eğitimler verilerek oldukça emniyetli bir şekilde her yaştan kişi ata rahatlıkla binebiliyor. Özellikle çocuklar bu aktiviteye hayran kalıyor. Akkaya Vadisi’nde at üstünde keyifli bir vadi gezisi yapmak mümkün.

Akkaya Vadisi’nde isteyenlere farklı bir seçenekte göl üzerinde tekne turu. Akkaya Vadisi içerisinde bulunan masmavi göl üzerinde tekne turu ile gezmek mümkün. Dağlar arasında giden uzun göl yoluyla dağların yansımasını görebilir, keyifli dakikalar geçirebilirsiniz. Kafanızı kaldırdığınız zaman muhteşem bir doğa ile baş başasınız!