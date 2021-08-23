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Denizde yüzerken pitbull saldırısına uğrayan genç boğularak öldü!

Pendik'te Oğuzhan Doğan (28) isimli bir genç denizde yüzdüğü sırada kendisine pitbull cinsi köpek saldırdı. Bir süre köpekle boğuşan genç, denizden çıkamadı ve boğularak hayatını kaybetti.

23 Ağustos 2021 Pazartesi 16:43
Denizde yüzerken pitbull saldırısına uğrayan genç boğularak öldü!
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Geçtiğimiz cuma günü Pendik'te çok korkunç bir olay yaşandı. 2 arkadaşıyla birlikte sahile giden Oğuzhan Doğan (28), arkadaşının beslediği pitbull cinsi köpek tarafından hayatını kaybetti. Denizdeyken köpeğin saldırısına uğrayan genç adam boğularak yaşamını yitirdi.


İddialara göre Oğuzhan Doğan'ın 2 arkadaşından birinin sahibi olduğu pitbull cinsi köpeği Doğan'ın denizde olduğu sırada üzerine atladı ve ısırdı. Arkadaşının köpeği tarafında ısırıldığını gören köpeğin sahibi Yusuf K. denize atladı ve köpeğini sahil kenarına çıkardı. Arkadaşını o halde denizde bırakan Yusuf K. köpeğini de alarak oradan hızla uzaklaştı.

Can acısıyla denizde bir süre çırpınan Oğuzhan Doğan, bir süre sonra gözden kaybolurken diğer arkadaşı ve çevredeki vatandaşlar Doğan'ı battığı yerden kurtarmak için denize atladılar. O sırada ihbar üzerine olay yerine gelen dalgıçlar boğularak ölen talihsiz gencin cansız bedenini denizin içinden çıkardılar.  Oğuzhan Doğan'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi sonrası ailesine teslim edildi. Yapılan otopside ise Doğan'ın vücudunda çok sayıda köpek ısırması izine rastlandığı öğrenildi. Otopsi raporunu alan Doğan'ın ailesi köpeğin sahibinden şikayetçi oldu.


Son Güncelleme: 23.08.2021 16:43
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Anahtar Kelimeler:
SaldırıPendikOğuzhan DoğanPitbull
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