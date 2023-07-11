Denize girmeden önce iki kez düşünün! Ölüme neden oluyor: Uyarı yapıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi KOSKEM, Karadeniz sahillerinde görülen rip akıntısına karşı vatandaşları uyardı. Rip akıntısının her zaman açığa çeken bir akıntı olmadığına dikkat çeken Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Ömer İslamoğlu, bazı dönemlerde rip akıntısının kıyıya paralel veya çapraz da olabileceğini belirtti. Yüzücülerin, böyle bir akıntıda paniğe kapılmamaları gerektiğini ve gitmek istedikleri yöne ters bir yöne sürüklenmeleri durumunda rip akıntısına kapıldıklarını anlayabileceklerini ifade etti.

İslamoğlu, vatandaşların ilçelerdeki hava ve deniz koşullarını takip etmelerinin önemli olduğunu ve olumsuz hava koşullarının olduğu günlerde ve cankurtaran bulunmayan plajlarda denize girilmemesi gerektiğini vurguladı. İşte detaylar...





KOCAELİ BELEDİYESİNDEN RİP AKINTISI UYARISI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'nin yaptığı uyarı, vatandaşların deniz güvenliği konusunda bilinçlenmesini hedefliyor. Rip akıntılarının her zaman aynı yöne çekmeyebileceği ve bazı dönemlerde farklı şekillerde oluşabileceği belirtiliyor. Bu nedenle, denizde yüzen kişilerin paniğe kapılmaması ve sürüklenme durumunda doğru tepkileri verebilmesi önem taşıyor. Vatandaşların hava ve deniz koşullarını takip etmeleri, olumsuz hava şartlarında denize girmemeleri ve cankurtaran bulunmayan plajlardan uzak durmaları öneriliyor.

Rip akıntıları, denizde boğulma vakalarının artmasına neden olan riskli durumlardan biridir. Bu nedenle, vatandaşların denizde güvenliğini sağlamak için bilinçli olması ve yetkililerin uyarılarını dikkate alması önemlidir. Denizdeki hava ve su koşullarını doğru şekilde değerlendirmek, cankurtaranların bulunduğu plajları tercih etmek ve kendini sürükleyen bir akıntıya kapılmamak için dikkatli olmak gerekmektedir.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'nin uyarıları, denize girecek olan vatandaşları bilgilendirmek ve denizde güvenliği sağlamak amacıyla yapılmaktadır. Bu uyarılar, vatandaşların kendi güvenliklerini ön planda tutmalarını ve denizde oluşabilecek risklere karşı tedbirli olmalarını amaçlamaktadır. Özellikle rip akıntılarına karşı bilinçli olmak ve doğru tepkileri verebilmek, denizde güvenliği sağlamak adına önemli adımlardır. İşte diğer ayrıntılar...





Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Ömer İslamoğlu, rip akıntılarının genel olarak "çeken akıntılar" olarak bilindiğini ancak her zaman açığa doğru çekici olmadığını belirtti. Rip akıntısının bazı dönemlerde kıyıya paralel veya çapraz olarak da oluşabileceğini söyledi. İslamoğlu, rip akıntısına kapılan yüzücülerin paniğe kapılmaması gerektiğini ve gitmek istedikleri yöne ters bir şekilde sürüklendiklerini hissettiklerinde rip akıntısına kapıldıklarını anlayabileceklerini ifade etti. Aynı zamanda, kişilerin sakin kalmaları ve güçlerine göre yüzme yeteneklerini kullanmaları durumunda rip akıntısından çıkabileceklerini belirtti. Çapraz yönlere yüzerek akıntıdan daha kolay kurtulabileceklerini vurguladı.

İslamoğlu, vatandaşların plajlara girişte bulunan uyarı panolarını, işaretleri ve bayrakları inceleyerek anlamlarını bilmesi gerektiğini söyledi. Güneşin tam tepede olduğu saatlerde denize girmemeleri konusunda uyarıda bulundu. Ailelerin çocuklarını gözlerinin önünden ayırmamaları gerektiğini vurguladı. Yüzmenin önemli noktasının sakin kalmak ve doğru kararları verebilmek olduğunu belirtti.

İslamoğlu, akıntılar karşısında yüzmenin zorluğuna dikkat çekti. Kişinin akıntıya kapıldığında ya açığa doğru sürüklendiğini ya da yerinde durdurulduğunu ve hareket edemediğini söyledi. Rip akıntısına kapılan kişilerin paralel şekilde yüzmeleri durumunda sıkıntı yaşamadan karaya ulaşabileceklerini belirtti. Geçen yıl bin 987 kişinin boğulma tehlikesinden kurtarıldığını ifade etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Ömer İslamoğlu'nun açıklamaları, rip akıntılarına karşı vatandaşları bilgilendirmek ve denizde güvenliği sağlamak amacıyla yapılmaktadır. Vatandaşların rip akıntılarının doğru anlamını kavramaları ve doğru tepkileri verebilmeleri önemlidir. Denizde güvenliği sağlamak için akıntıların bilincinde olmak, uyarıları takip etmek ve doğru kararları vermek gerekmektedir.