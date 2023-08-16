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Denizli, Ankara, Burdur, Eskişehir, Kırıkkale liste başında! Önlemini almayan felaketi yaşayacak

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Denizli, Ankara, Burdur, Eskişehir, Kırıkkale liste başında! Önlemini almayan felaketi yaşayacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 55 il için ciddi bir sıcak hava dalgası uyarısı yapıldı. Bu bölgelerde hava sıcaklığının 35 derece ve üzerine çıkması beklenirken, vatandaşların güneş çarpması riskine karşı dikkatli ve önlemli olmaları gerektiği vurgulandı. Özellikle günün en yüksek sıcaklık seviyelerine denk gelen 11 ile 16 saatleri arasında daha dikkatli olunması öneriliyor. İşte ayrıntılar...

Türkiye, bir kez daha güçlü bir sıcak hava dalgasının etkisi altına girmiş durumda. Sıcak havanın etkisiyle vatandaşlar zor anlar yaşamaya devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 15 Ağustos Salı gününün hava durumuyla ilgili vatandaşları uyardı. Yapılan değerlendirmelere göre, yarın ülke genelinde 55 ilde hava sıcaklığının 35 derece ve üzerine çıkması bekleniyor.

GÜNEŞ ÇARPMASI RİSKİNE KARŞI UYARI

hava durumu

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, özellikle bu illerde yaşayanların güneş çarpması riskine karşı dikkatli olmaları gerektiği belirtildi. Kronik sağlık sorunları bulunanlar, yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların, günün en sıcak saatleri olan 11 ile 16 saatleri arasında tedbirli olmaları gerektiği vurgulandı.

Sıcak hava dalgası, vatandaşları zorlayan bir durum yaratırken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarına riayet ederek sağlıklı ve güvende kalmak büyük önem taşıyor.

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