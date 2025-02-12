DOLAR
36,1 -0,15%
EURO
37,48 -0,27%
ALTIN
3.348,41 0,18%
BITCOIN
3.471.477,04 -1,1%

Denizli'de Ramazan İçin Kent Market Açılıyor!

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Ramazan'da ekonomik alışveriş imkanı sunmak için Kent Market'i açıyor. Uygun fiyatlarla gıda ürünleri temin edilecek.

Yayın Tarihi: 12.02.2025 14:30
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 14:30
Denizli'de Ramazan İçin Kent Market Açılıyor!

Ramazan İçin Dev Hizmet: Kent Market

Mübarek Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte, Denizli Büyükşehir Belediyesi, düşük gelirli vatandaşların alışveriş ihtiyaçlarını karşılamak için önemli bir adım atıyor. Kent Market, açılacağı tarih ile birlikte kentteki alışveriş ihtiyacını en uygun fiyatlarla karşılayacak.

Uygun Fiyatlarla Alışveriş İmkanı

Bünyesinde birçok temel gıda ürününü barındıracak olan Kent Market, geçmişte büyük ilgi gören Tanzim Satış Mağazaları ve Beltaş Marketleri örnek alarak hizmete girecek. Açılacak olan market, vatandaşlara günlük hayatta sıkça ihtiyaç duyduğu gıda ürünlerini ortalamanın altında fiyatlarla sunmayı hedefliyor.

Denizli'de Ramazan İçin Kent Market Açılıyor!

Belediyeden Vatandaşlara Destek

Kent Market’te yer alacak ürünlerin arasında bakliyat, süt, ekmek, yağ ve şeker gibi temel gıda maddeleri bulunacak. Bunun yanı sıra, kadın kooperatifleri tarafından üretilen erişte ve kuru biber gibi doğal ürünler de raflarda yer alarak hem ekonomik alışveriş imkanı sunacak, hem de yerli üreticilere destek olacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan Açıklama

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Kent Market’in son hazırlıklarını yerinde inceleyerek, vatandaşların uygun fiyatlı ve kaliteli ürünlere ulaşmasının önemine vurgu yaptı. Çavuşoğlu, bu tür projelerin sosyal belediyecilik anlayışının bir yansıması olduğunu belirtti. Daha önce hizmete giren Kent Lokantası ile vatandaşlara lezzetli yemek imkanı sunan belediye, şimdi de Kent Market ile dar gelirli ailelerin yüzlerini güldürecek.

Kent Market, Denizli'nin 15 Mayıs Mahallesi'nde kısa süre içerisinde hizmete girecek ve Ramazan ayında vatandaşa ekonomik kollluk sağlayacak.

İLGİLİ HABERLER

2025'te Ramazan Pidesi ve Ekmeğine Zam Geldi!

Merkez Bankası Faiz İndirimleriyle Kredilerde Yeni Dönem Başladı

Emeklilerin Maaşları Tehlike Altında! 1 Ekim 2008 Dikkat!

SGK'dan Müjdeli Haber: Milyonlarca Kişiye Toplu Para İadesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ankara'da Toplu Ulaşıma Yüzde 23.8 Zam Bekleniyor
2
Denizli'de Ramazan İçin Kent Market Açılıyor!
3
SGK'dan Müjdeli Haber: Milyonlarca Kişiye Toplu Para İadesi
4
Emeklilerin Maaşları Tehlike Altında! 1 Ekim 2008 Dikkat!
5
Pursaklar 3. Kitap Günleri Resmen Başladı
6
Akşam ne pişirsem diye kara kara düşünenlere 15 pratik tarif! Sadece yarım saatte hazır oluyor
7
Kalafat, Kesik Minare ve Kör İmam Camileri Yarın Yeniden İbadete Açılıyor

Denizli'de Ramazan İçin Kent Market Açılıyor!

Ankara'da Toplu Ulaşıma Yüzde 23.8 Zam Bekleniyor

SGK'dan Müjdeli Haber: Milyonlarca Kişiye Toplu Para İadesi

Türk Kırmızı Etinde Önemli Destek: Fiyatlar Düşebilir!

Türkiye'de Promosyonda Tarihi Karar: Bursa'da 29 Milyon TL Dağıtıyor

Emeklilere Müjde! 2025'te Bayram İkramiyesi 4.500 TL-5.000 TL Olacak

Emeklilerin Maaşları Tehlike Altında! 1 Ekim 2008 Dikkat!

Merkez Bankası Faiz İndirimleriyle Kredilerde Yeni Dönem Başladı

PTT Kapınıza Parayı Getiriyor: 2025'te Elektrik Faturalarınıza Devlet Desteği!

2025'te Ramazan Pidesi ve Ekmeğine Zam Geldi!

İBB 1.532 Personel Alımı İlanı: Başvurular Başlıyor

THY Sevgililer Günü'ne Özel %40 İndirimli Uçuş Kampanyası Başlattı!