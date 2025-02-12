Denizli'de Ramazan İçin Kent Market Açılıyor!

Ramazan İçin Dev Hizmet: Kent Market

Mübarek Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte, Denizli Büyükşehir Belediyesi, düşük gelirli vatandaşların alışveriş ihtiyaçlarını karşılamak için önemli bir adım atıyor. Kent Market, açılacağı tarih ile birlikte kentteki alışveriş ihtiyacını en uygun fiyatlarla karşılayacak.

Uygun Fiyatlarla Alışveriş İmkanı

Bünyesinde birçok temel gıda ürününü barındıracak olan Kent Market, geçmişte büyük ilgi gören Tanzim Satış Mağazaları ve Beltaş Marketleri örnek alarak hizmete girecek. Açılacak olan market, vatandaşlara günlük hayatta sıkça ihtiyaç duyduğu gıda ürünlerini ortalamanın altında fiyatlarla sunmayı hedefliyor.

Belediyeden Vatandaşlara Destek

Kent Market’te yer alacak ürünlerin arasında bakliyat, süt, ekmek, yağ ve şeker gibi temel gıda maddeleri bulunacak. Bunun yanı sıra, kadın kooperatifleri tarafından üretilen erişte ve kuru biber gibi doğal ürünler de raflarda yer alarak hem ekonomik alışveriş imkanı sunacak, hem de yerli üreticilere destek olacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan Açıklama

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Kent Market’in son hazırlıklarını yerinde inceleyerek, vatandaşların uygun fiyatlı ve kaliteli ürünlere ulaşmasının önemine vurgu yaptı. Çavuşoğlu, bu tür projelerin sosyal belediyecilik anlayışının bir yansıması olduğunu belirtti. Daha önce hizmete giren Kent Lokantası ile vatandaşlara lezzetli yemek imkanı sunan belediye, şimdi de Kent Market ile dar gelirli ailelerin yüzlerini güldürecek.

Kent Market, Denizli'nin 15 Mayıs Mahallesi'nde kısa süre içerisinde hizmete girecek ve Ramazan ayında vatandaşa ekonomik kollluk sağlayacak.