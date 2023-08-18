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Denizli, Manisa, Ankara, Burdur, Kilis, Adıyaman ve 40 ile acil durum uyarısı! Her saniyesi boncuk boncuk terletecek

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Denizli, Manisa, Ankara, Burdur, Kilis, Adıyaman ve 40 ile acil durum uyarısı! Her saniyesi boncuk boncuk terletecek
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 49 il için sıcak hava uyarısı yapıldı. Hava sıcaklığının 35 derece ve üzeri olması beklentiler içerisindeyken bu illerde bulunan insanların güneş çarpmasına yönelik tedbirli ve dikkatli olunmasını istedi.

MGM’DEN SICAK HAVA UYARISI

sıcak hava

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 49 il için sıcak hava uyarısı yapıldı. Hava sıcaklığının 35 derece ve üzeri olması beklentiler içerisindeyken bu illerde bulunan insanların güneş çarpmasına yönelik tedbirli ve dikkatli olunmasını istedi.

Türkiye’nin hemen hemen çoğu ilinde güneşli havanın etkisi devam ederken bazı illerde sıcak hava etkisini göstermeye devam ediyor. Buna bağlı olarak Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yapmış olduğu değerlendirmelere bakarak yarın (17 Ağustos Perşembe günü) 49 ilde hava sıcaklığının 35 derece ve üstünde olacağı düşünülüyor.

O SAAT ARALIĞINA DİKKAT

Bu illerde yaşayan kişileri güneş çarpmasına yönelik uyarı yapıldı. Meteoroloji’nin bu konu hakkındaki uyarısında, ‘ Sıcak hava dalgası sebebi ile kronik hastalığı bulunanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşlarımız günün en sıcak saatleri 11 ile 16 aralığında dikkatli olmaları gerekmektedir.’ Sözlerini söylendi.

İLLERİN HAVA DURUMU

Manisa: 40

Kütahya: 39

Uşak: 39

Denizli: 43

Bolu: 35

Ankara: 38

Kırıkkale: 39

Kahramanmaraş: 43

Adıyaman: 42

Mardin: 40

Yaşam
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