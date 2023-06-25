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Denizli'de Büyükbaş Hayvan Hırsızlığı Aydınlatıldı

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Denizli'de Büyükbaş Hayvan Hırsızlığı Aydınlatıldı
Denizli'nin Honaz ilçesindeki bir çiftlikten 28 adet inek çalındı. JASAT dedektifleri, hayvan hırsızlığı olayını çözerek şüphelileri tespit etti. Şüpheliler gözaltına alındı ve çalınan hayvanlar sahiplerine teslim edildi.

Bilal Budak'ın Çiftliğindeki İnekler Çalındı

Denizli'nin Honaz ilçesine bağlı Kaklık Mahallesi'nde besicilik yapan Bilal Budak, 28 adet ineğinin çalındığını fark ederek jandarmaya ihbarda bulundu. Jandarma ekipleri, hayvan hırsızlığı olayını aydınlatmak için çalışma başlattı.

JASAT Dedektifleri Şüphelileri Tespit Etti

JASAT dedektifleri, mahalledeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek, hayvan hırsızlığı olayını Mümtaz S. ve arkadaşları İsmail E., Levent B. ve Emre S.'nin gerçekleştirdiğini tespit etti. Şüpheliler, çalınan hayvanları Bekilli ilçesindeki bir çiftlikte sattılar.

Şüpheliler Gözaltına Alındı

Hayvan hırsızlığı olayına karışan 4 şüpheli gözaltına alındı. Mümtaz S. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, İsmail E. adli kontrolle serbest bırakıldı. Levent B. ve Emre S. hakkında ise 'Hırsızlık Malı Satın Almak' suçlamasıyla işlem başlatıldı.

Besici JASAT Dedektiflerine Teşekkür Etti

Bilal Budak, JASAT dedektiflerinin titiz çalışmaları sonucu 2 günün ardından çalınan 28 adet ineklerini eksiksiz olarak geri aldı. Budak, JASAT ve Honaz jandarmasına teşekkür ederek, 'Ellerine sağlık, çok az zamanda hayvanlarımı ve hırsızları buldular. İl Jandarma Komutanlığıma çok teşekkür ederim' dedi.

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