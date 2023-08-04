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  3. Deprem korkusu günbegün büyüyor! Naci Görür yeni bir ili işaret etti: Deprem alarmları çalıyor...

Deprem korkusu günbegün büyüyor! Naci Görür yeni bir ili işaret etti: Deprem alarmları çalıyor...

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Deprem korkusu günbegün büyüyor! Naci Görür yeni bir ili işaret etti: Deprem alarmları çalıyor...
Konya ve Erzurum'da meydana gelen depremler sonrasında ünlü yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür uyarıda bulundu. Art arda gelen depremlerin insanlarda korku yarattığını söyleyen Görür, sessiz kalmamak ve hazırlıksız olmamak gerektiğini vurguladı. İşte Görür'ün açıklamaları...

Ünlü yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Konya ve Erzurum'da meydana gelen 5.0 ve 4.1 şiddetindeki depremlerin ardından bölgede yaşayanları dikkatli olmaya çağırdı. Art arda gelen depremlerin insanlarda korku yarattığını vurgulayan Görür, bu korkunun üstesinden gelmenin sessiz kalmak ve hiçbir şey yapmamak olmadığını belirtti. Tehlike yokmuş gibi davranmanın, deprem konusunu gündeme getirmemenin yanlış bir tutum olduğunu ifade etti.

NACİ GÖRÜR SOSYAL MEDYA HESABINDAN AÇIKLAMA YAPTI

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Görür, daha önce başımıza gelen depremlerin nedeninin ihmaller ve hazırlıksızlık olduğunu vurgulayarak, deprem riskine karşı bilinçli ve tedbirli olmanın önemini vurguladı. Toplumda deprem bilinci oluşturmanın ve alınması gereken önlemleri aktarmanın önemine değindi.

Depremlerin kaçınılmaz olduğunu ancak doğru adımlarla etkilerinin minimize edilebileceğini belirten Görür, yer bilimcilerin uyarılarına kulak verilmesi gerektiğini vurguladı. Deprem kuşakları içinde bulunan ülkemizde deprem gerçeğine hazırlıklı olmanın önemine dikkat çekti.

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