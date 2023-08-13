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Deprem tehlikesi çığ gibi büyüyoyor! Uzman isim 6.0'lık deprem için o bölgeyi işaret etti!

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Deprem tehlikesi çığ gibi büyüyoyor! Uzman isim 6.0'lık deprem için o bölgeyi işaret etti!
Malatya'da yaşanan deprem sonrasında Prof. Dr. Hasan Sözbilir, önemli açıklamalarda bulundu. Bölgede 6 büyüklüğüne varan depremlerin olacağına dair açıklamalar üzerine uyarılar yapıldı. İşte detaylar...

Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Malatya'da yaşanan 5.3 büyüklüğündeki depremin artçılarının olacağına dair uyarılarda bulunurken değerlendirmelerini açıkladı.

Pazarcık depreminden 9 saat sonra gelişen tetiklenme 7,6 büyüklüğündeki Maraş depremi, Çardak ile Doğanşehir Fay'ının beraber çalışarak ikinci depremin ürettiğini gösterdi. Doğanşehir fay hattının kuzeydoğu yönünde Yeşilyurt'a doğru uzandığını söyleyen Prof. Dr. Sözbilir, yapılan çalışmalar üzerine Malatya fayı ile Yeşilyurt arasındaki kesimde bulunan Doğanşehir fayı Malatya'ya doğru kollara ayrılarak son bulmaktadır. Malatya'da 5.3 büyüklüğündeki Yeşilyurt merkezli deprem, Doğanşehir fayının Yeşilyurt'a uzanan bölgesinde odak noktası çözümlemelerine dair bilgiler üzerinde depremin sol yanında atımlı faylanma geliştiği görüldü.

malatya depremi

Maraş depremi zamanında Doğu Anadolu Fayı üzerinde gelişen 7 metrelik son taraf üzerinde Bingöl-Karlıova ve Adıyaman-Hakkari arasındaki fayların üzerinde Malatya - Kayseri arasındaki bölgedeki fayların stres transferlerinin gerçekleştiğini söyleyen Sözbilir, bu tür depremlerin orta ve ağır hasarlı olabileceğine değindi. 

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