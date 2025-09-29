Depremde Kolunu Kaybeden Tuncay İnat, Streç Filmle Bagetle Bateri Çalıyor

Depremde kolunu kaybeden genç, streç filmle bagetle bateri çalıyor

SALİM TAŞ - Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerde sol kolunun büyük bölümünü kaybeden 18 yaşındaki Tuncay İnat, yaşadığı tüm zorluklara rağmen müzikle hayata tutunuyor.

Tuncay İnat, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlere ailesiyle yaşadığı Antakya'nın Ekinci Mahallesi'ndeki evlerinde yakalandı. Depremde evden çıkmaya çalıştığı sırada İnat'ın üzerine çatıda bulunan su deposu düştü. Ağır yaralanan İnat, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (HMKÜ) Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde tedaviye alındı. Burada yapılan ameliyatla İnat'ın sol kolu dirsek üzerinden ampute edildi.

Adana ve Mersin'deki tedavi süreçlerinin ardından İnat, hayatına yıllardır hayalini kurduğu müzikle tutunmaya karar vererek bateri satın aldı. İnat, dirsek üzerinden ampute edilen sol koluna streç filmle sabitlediği bagetle kendi başına bateri çalmayı öğrendi. Her geçen gün yaptığı çalışmalarla baget sardığı kolunu daha iyi kullanabilen İnat, arkadaşlarıyla bir müzik grubu da kurdu.

Müzik iyileşme sürecinin merkezi

"Müzik insana her açıdan destek oluyor"

Tuncay İnat AA muhabirine, kolunu kaybetmesinin ardından çok zorluk yaşadığı ancak hiçbir zaman pes etmediğini söyledi. Ailesi ve arkadaşlarının desteğiyle yeniden toparlandığını anlatan İnat, hayata müzikle sarıldığını belirtti. Müzikliğe olan ilgisinin depremden sonra bir enstrüman çalma arzusuna dönüştüğünü ve birçok enstrüman denedikten sonra bateride karar kıldığını ifade etti.

İnat, koluna streç filmle baget bağlayarak bateri çalabildiğini anlatarak şunları söyledi: "Sol kolum olmadan bateri çalmanın tabii ki zorlukları ve yapamadığım hareketleri var. Ben onları yapmak için daha sıkı çalışıyorum. Normalde çalışmam gereken neyse ben iki üç katını yaparak o seviyelere geliyorum. Bunu bir engel olarak görmüyorum. Hatta normal insanlar gibi yapabildiğim için çok daha moral oluyor bana. Müzik iyileşme sürecime çok katkı sağladı. Bana bir kolon gibi destek oldu diyebilirim. Müzik insana fiziksel, psikolojik, her açıdan destek oluyor."

İnat, ilk zamanlarda çevresindekilerin koluna sardığı bagetle bateri çalmasına şaşırdıklarını, çalabildiğini gördüklerinde duygulandıklarını belirtti. Kendisine hayata bağlayan müziği profesyonel olarak sürdürmeyi hedeflediğini ve arkadaşlarıyla kurduğu grupla güzel şeyler yapmak istediğini ifade etti.

Arkadaşlarının desteği

Grubun gitaristi Bilal Bozkuş (18), depremde kolunu kaybeden Tuncay'ın her zaman yanında olduklarını dile getirerek, "İlk başlarda 'Tek kolumla bateri çalabilir miyim?' diye çok korktu. Sonra internette tek kolu olan insanların bateri çalabildiğini görünce kendine güvendi ve Tuncay onlardan daha güzel çalmaya başladı." dedi.

Bas gitaristi Ahmet Karadağ (18) da Tuncay'ın azmi ve yeteneğiyle fiziksel engelini aşmayı başardığını kaydetti.