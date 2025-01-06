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Devletten Çifte Alım Hamlesi: Uzman ve Destek Personeli İstihdamı Başladı

Türkiye'de devlet kurumları, uzman ve destek personeli alımlarına başladı. Detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 06.01.2025 13:29
Güncelleme Tarihi: 06.01.2025 13:29
Devletten Çifte Alım Hamlesi: Uzman ve Destek Personeli İstihdamı Başladı

Uzman ve Destek Personeli Alımları Artık Başladı!

Devlet kurumları, iş gücü piyasasına yönelik önemli adımlar atmaya devam ederken, T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek personel alımlarına dikkat çekiliyor. Bu alımlar, birçok kişi için istihdam ve memuriyet şansı sunarak, yöneticiler tarafından merakla bekleniyor.

Çalışma Bakanlığı Personel Alımı

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Avrupa Komisyonu'ndan alınan hibe ile “İşgücü Piyasasına Geçişin Desteklenmesi Projesi” (İSDEP II) kapsamında bireysel danışman alımı yapacağını duyurdu. Proje süresi 2022 yılından 2025 yılına kadar uzatılırken, yapılan açıklamada proje no: TF0B7815 altında bir yazılım iş analisti pozisyonuna tek bir personel alınacağı belirtildi. Danışmanın çalışma süresi, 2025 Şubat ayından 30 Kasım 2025 tarihine kadar sürecek. Başvurular ise 16 Ocak 2025’e kadar devam edecek. Yazılım iş analisti pozisyonu için adayların, ilgili alanda deneyim ve uzmanlık sahibi olmaları gerektiği vurgulandı.

Devletten Çifte Alım Hamlesi: Uzman ve Destek Personeli İstihdamı Başladı

Strateji ve Bütçe Başkanlığı Sözleşmeli Personel Alımı

Strateji ve Bütçe Başkanlığı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi gereğince, toplam 10 personel alımı gerçekleştireceğini açıkladı. Alım yapılacak pozisyonlar şu şekilde:

  • Desteği Personeli (Aşçı): 1
  • Desteği Personeli (Garson): 3
  • Desteği Personeli (Bulaşıkçı): 3
  • Desteği Personeli (Temizlik Görevlisi): 3

Yerleştirmeler, 2024 KPSS (B grubu) KPSS P94 puan sıralaması esas alınarak gerçekleştirilecek olup, sınavla alakalı bir ek değerlendirme yapılmayacak, bu da başvuru sürecini hızlandıracak.

Devletten Çifte Alım Hamlesi: Uzman ve Destek Personeli İstihdamı Başladı

Bütçe Başkanlığı Personel Alım Şartları

Adayların Türk vatandaşı olmaları, kamu haklarından mahrum bulunmamaları ve belirli suçlardan mahkumiyetleri olmaması gerekiyor. Ayrıca erkek adayların askerlikle ilgili durumları da dikkate alınacak. 2024 yılı KPSS (B grubu) sınavına girmiş olmaları ve pozisyona uygun niteliklere sahip olmaları şartları da talep edilmektedir.

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