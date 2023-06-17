Devletten milyonlarca vatandaşa bayram hediyesi! O tarihten itibaren ücretsiz olacak: Tek tek duyuruldu

KURBAN BAYRAMI'NDA KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ

Bayram tatili süresince, devlet tarafından işletilen köprü ve otoyolların ücretsiz olacağına dair Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 24 Haziran Cumartesi günü saat 00.00'da başlayacak ve 3 Temmuz Pazartesi saat 07.00'de sona erecektir.





Kurban Bayramı tatili boyunca, Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, yap-işlet-devret projeleri hariç olmak üzere ücretsiz olacaktır.

Ayrıca, 28 Haziran Çarşamba günü saat 00.00'dan 1 Temmuz Cumartesi saat 00:00'a kadar Başkentray, Marmaray ve İZBAN seferleri ile belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmeler tarafından yürütülen toplu taşıma hizmetleri de ücretsiz olacaktır.