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  3. Devletten milyonlarca vatandaşa bayram hediyesi! O tarihten itibaren ücretsiz olacak: Tek tek duyuruldu

Devletten milyonlarca vatandaşa bayram hediyesi! O tarihten itibaren ücretsiz olacak: Tek tek duyuruldu

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Devletten milyonlarca vatandaşa bayram hediyesi! O tarihten itibaren ücretsiz olacak: Tek tek duyuruldu
Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde, birçok vatandaşı ilgilendiren konuyla ilgili karar açıklandı. Bayram sebebiyle akrabalarını ziyaret etmek veya tatil planları yapmak isteyen vatandaşlar, 'Köprü ve otoyollar ücretsiz mi?' sorusunun yanıtını merak ediyorlardı. İlgili karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

KURBAN BAYRAMI'NDA KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ

Bayram tatili süresince, devlet tarafından işletilen köprü ve otoyolların ücretsiz olacağına dair Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 24 Haziran Cumartesi günü saat 00.00'da başlayacak ve 3 Temmuz Pazartesi saat 07.00'de sona erecektir.
yol ücretleri

Kurban Bayramı tatili boyunca, Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, yap-işlet-devret projeleri hariç olmak üzere ücretsiz olacaktır.

Ayrıca, 28 Haziran Çarşamba günü saat 00.00'dan 1 Temmuz Cumartesi saat 00:00'a kadar Başkentray, Marmaray ve İZBAN seferleri ile belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmeler tarafından yürütülen toplu taşıma hizmetleri de ücretsiz olacaktır.

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Yaşam
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