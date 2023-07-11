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Devrek'te Sel Felaketi Sonrası Temizlik Çalışmaları Devam Ediyor

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Devrek'te Sel Felaketi Sonrası Temizlik Çalışmaları Devam Ediyor
İki gün önce etkili olan sağanak yağış sonucu Devrek ilçesinde meydana gelen sel felaketi sonrası temizlik çalışmaları devam ediyor. Ev ve iş yerlerinde su baskınlarına neden olan selin ardından belediye ekipleri, vatandaşlara su dağıtıyor ve zarar gören binaların enkaz kaldırma çalışmalarını yapıyor. AFAD gönüllüleri de vatandaşlara destek veriyor. Beycuma Belediye Başkanı Vural Kundakçıoğlu, selin boyutunu anlatarak, birçok esnafın mağdur olduğunu belirtti. Yıkılan binalar için yıkım kararı alındı ve ince

İki gün önce etkili olan sağanak nedeniyle ev ve iş yerlerinin bulunduğu Devrek ilçesi Karşıyaka Mahallesi ile Beycuma beldesinde iş yeri sahipleri, vatandaşlar ve çalışanlar temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Kullanılmaz hala gelen bazı araçların kaldırılma çalışmasının devam ettiği mahallede, belediye ekipleri vatandaşlara su dağıtıyor.

Zonguldak-Ankara kara yolu Örmeci mevkisinde çökme meydana gelen yolda ekipler, onarım işlemlerine devam ediyor.

Beycuma beldesinde de sel nedeniyle yıkılan bir binanın enkaz kaldırma çalışmaları yapılıyor. Ekipler ayrıca beldede hasar tespiti gerçekleştiriyor.

AFAD gönüllüleri de vatandaşlara, zarar gören eşyalarını evlerinden çıkartmalarına ve temizliklerine destek veriyor.

Jandarma riskli yerlerde güvenlik önlemi alırken, temizlik çalışmalarına yardım için İl Emniyet Müdürlüğünün Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) bölgede hazır bulunduruldu.

Bu arada selin ardından ağır hasar alan 3 bina için yıkım kararı verildi.

'Beycuma tarihinde görülmemiş seldi'

Beycuma Belediye Başkanı Vural Kundakçıoğlu, gazetecilere, sağanak öncesi yaptıkları anonslarla bölgeyi tahliye ettikleri söyledi.

İlk seli hafif atlattıklarını, 15 iş yerinin su altında kaldığını belirten Kundakçıoğlu, şunları kaydetti:

'Ama öğlen ikinci büyük sel oldu. Beycuma tarihinde görülmemiş seldi. Bu en büyüğü oldu. Metrekareye 201 kilo yağmur düştü. Ağır atlattık. İlk zamanlar felaketin boyutunu açıkçası çok anlayamamıştık ama ikinci günden sonra büyüklüğü ortaya çıktı. Birçok esnafımız mağdur oldu. Belediye olarak bunun altından kalkarız ama esnafımız gerçekten mağdur oldu.'

Kundakçıoğlu, zarar gören binalar hakkında bilgi vererek, 'Yıkılan boş binamız var, zaten boşaltmıştık, yıkıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliğinden bugün gelip tespit ettiler. 3 binaya yıkım kararı alındı. Biri belediyemize ait binaydı. İkisi de dere yatağında olan. İncelemeler devam edecek. Dere kenarındaki binaların durumunun ne olduğunun tam tespit edemedik çünkü çamur altında. Temizlendikten sonra onlara da bakılacak.'

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