Dikkat! Çiğ Tüketirseniz Zehirlenebileceğiniz 3 Sebze

Çiğ Tüketirseniz Zararlı Olan 3 Sebze

Sebzeler, sağlıklı ve dengeli beslenmenin vazgeçilmez bir parçasıdır. Ancak sebzelerin sağlık ve vitamin kaynağı olması için doğru şekilde tüketilmesi gerekir. Bazı sebzeler, çiğ olarak yenildiğinde vücuda zararlı toksinler bırakabilir. Bu yüzden bu 3 sebzeyi asla çiğ tüketmemelisiniz.

Patlıcan

Patlıcan, pişirilmeden önce güvenli olmayan bir sebzedir. Patlıcanın yeşil veya olgunlaşmamış kısımları, solanin adlı acı bir madde içerir. Solanin, mide-bağırsak sorunlarına yol açabilecek bir toksindir. Patlıcanları tüketmeden önce tuzlayarak acı maddelerden arındırmak gerekir. Ancak bazı yeni patlıcan türleri, daha az acı madde içerdiği için bu işleme ihtiyaç duymayabilir.

Patates

Patates, kökleri yenen otsu bir bitkidir. Pişirildiğinde lezzetli olan patates, çiğ haldeyken sonalin adlı alkaloid bir madde içerir. Bu madde, vücuda zarar verebilir. Bu nedenle patatesleri pişirdikten sonra suyunu dökmeli ve tekrar kullanmamalısınız.

Fasulye

Fasulye, çiğ olarak yenildiğinde fazin adlı toksik bir protein bileşiği içerir. Fasulye, ancak pişirilerek bu maddeden kurtulabilir. Çiğ fasulye tüketmek, baş ağrısı, ishal, mide bulantısı ve kusma gibi yan etkilere sebep olabilir. Fazin, çok yüksek dozlarda alındığında ölümcül olabilir, dikkat edin!