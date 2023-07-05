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Dikkat duyduklarınızı mideniz kaldırmayabilir! 82 yaşındaki adamın hayatta kalma sırrı şaşkınlık verdi

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Dikkat duyduklarınızı mideniz kaldırmayabilir! 82 yaşındaki adamın hayatta kalma sırrı şaşkınlık verdi
82 yaşındaki Brezilyalı Jose Arteiro Ribeiro'nun ormanda mahsur kaldığı ve hayatta kalmak için ne yiyip içerek mücadele ettiği haber, büyük bir şaşkınlık yaratmıştır. Ribeiro'nun bu sıradışı yöntemlerle hayatta kalmayı başarması, olayın vahametini ortaya koymaktadır. İşte detaylar...

82 yaşındaki Brezilyalı Jose Arteiro Ribeiro'nun ormanda mahsur kaldığı ve beyaz karıncaları yiyerek ve kendi idrarını içerek hayatta kalmayı başardığı olay, büyük bir kurtarma hikayesi olarak anlatılıyor. Ribeiro, Goiás eyaletindeki Vila Propicio'da arkadaşlarıyla birlikte kırsal bir mülkü ziyaret ederken kaybolmuştu.

RİBEİRO'NUN HİKAYESİ

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Polis, Ribeiro'nun kaybolduğu bildirildikten sonra arama çalışmaları başlatmıştı. Ancak 4 günlük arama süreci boyunca Ribeiro'ya ulaşılamadı. İtfaiye ekipleri de arama çalışmalarını sonuçsuz bıraktıktan sonra umutsuzluğa kapıldı.

Ancak Ribeiro'nun oğlu Andre'nin kararlılığı sayesinde mucizevi bir kurtarma gerçekleşti. Andre, babasını bulmak için aramalara devam etti ve sonunda Ribeiro'nun yerini tespit etti. Acil müdahale ekipleri, Andre'nin yönlendirmesiyle Ribeiro'yu bulunduğu yerden kurtardı ve tedavi edilmek üzere hastaneye götürdü.

Ribeiro'nun sağ salim dönmesi, ailesi ve çevresindeki insanlar için büyük bir sevinç kaynağı oldu. Babasının kendisini beklediğini söyleyen Andre, onu bulana kadar dinlenmeyeceğini ve kararlılığı sayesinde başarılı bir kurtarma operasyonu gerçekleştirdiğini belirtti.

Jose Arteiro Ribeiro, 82 yaşında olmasına rağmen güçlü bir iradeye sahip olduğunu gösterdi. Brezilya'da Federal Bölge'de yaşayan Ribeiro'nun, 10 çocuğu ve 15 torunu bulunuyor. Oğlu Andre'nin ifadesine göre, Ribeiro daha önce de başkent Brasília'nın inşasında görev aldıktan sonra kırsal bir bölgeye yerleşmişti.

Ribeiro'nun hayatta kalma hikayesi, Güney Amerika ormanlarında gerçekleşen birçok mucizevi kurtarma olayı gibi dikkatleri üzerine çekti. Bu olaylar, insanın hayatta kalma azmini ve doğanın sınırlarını zorlama yeteneğini gösteriyor. Jose Arteiro Ribeiro'nun yaşadığı bu olay, insanların umutsuz durumlarda bile ne kadar dirençli olabileceğini gösteren bir örnektir.

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