Dilek Türkan ve Tuluğ Tırpan Bursa'da Caz Rüzgarı Estirdi

Bursa'da Sanat Dolu Bir Gece

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen "Bursa'da zaman, sanat zamanı" etkinlikleri, yerel sanatseverlere unutulmaz anlar yaşattı. Etkinlikler kapsamında, ünlü şarkıcı Dilek Türkan ve piyanist Tuluğ Tırpan sevilen eserlerini seslendirmek için sahne aldı.

Caz Pazarı Temalı Konser

"Caz Pazarı" temasıyla Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konser, Bursa'nın kültürel yaşamına damga vurdu. Bursalı sanatseverler, etkinlikte yoğun ilgi göstererek salonu doldurdu.

Geceye damgasını vuran Dilek Türkan, Türk Halk Müziği'nin efsanevi ozanlarından Aşık Veysel ve Aşık Mahzuni Şerif eserlerini dinleyicilere sunarak, unutulmaz bir klasik müzik deneyimi yaşattı. Özellikle Türkan ve orkestranın birlikte seslendirdiği "Önce Gözlerin Terk Etti Beni" adlı eser, izleyicilerden büyük beğeni aldı.

Alkışlarla Bitiş

Konser sonunda, müzikseverleri selamlayan Dilek Türkan ve Tuluğ Tırpan, uzun süre ayakta alkışlandı. Bu özel gece, Bursa'da sanatın ve müziğin değerini bir kez daha gözler önüne serdi.