Dışarda bir ton para vermeye gerek kalmayacak! En basit haliyle ev yapımı waffle tarifi

Harikulade Waffle Şöleni!

Waffle yapmanın sıradanlığını aşan, efsanevi bir lezzet deneyimi için gereken malzemelerle baş başa kaldık! Bu muazzam tatlı yolculuğuna çıkarken yanınızda olması gerekenler:

- 2 adet muhteşem yumurta

- 4 yemek kaşığı toz şekerin tatlı cazibesi

- Bir tutam tuzun gizemi

- 1/4 su bardağı saf sıvı yağın benzersiz dokunuşu

- 1 su bardağı sütle yumuşacık bir bağ

- 1 paket kabartma tozuyla lezzetin yükselişi

- 1 paket vanilyanın efsane kokusu

- 2 su bardağı unun gizli gücü





Üstelik bu büyülü lezzetin taçlandırılması için:

- Kesilmiş kivilerin ferahlığı

- Çilek dilimlerinin tatlılığı

- Muzun kremalı dokusu

- Çikolatanın baş döndürücü cazibesi

- Fındık kırıklarının çıtır çıtır keyfi

- Toz fıstığın eşsiz aroması





Ve işte bu muazzam waffle şölenini başlatmak için adımlar:

1. Waffle hamuru için, bir kadehte 2 yumurtayı ve 4 yemek kaşığı şekerle buluşturup, köpük köpük olana kadar mikserle çırptık.

2. Ardından içine tuzu, sıvı yağı, sütü, kabartma tozunu, vanilyayı ve unu ekleyip, mikserle harmanladık. İşte bu, sihirli waffle hamurumuz!

3. Waffle makinesini zevkinize göre ısıttıktan sonra, hamurdan bir çay bardağı kadarını makinenin tam ortasına döküp, kapağı kapatıp, rengi dönene kadar 2-3 dakika kadar pişirdik.

4. Tüm hamuru bu büyülü dokunuşla pişirerek waffle'larımızı hazırladık. Makineye yapışma riski olmadığı için yağlama gerekmeyebilir, ancak farklı bir makine kullanıyorsanız hafif bir yağlama yapabilirsiniz.





5. Kivilerin kabuklarını soyup, ince dilimledik. Çilekleri ayıkladık ve zarif dilimlere ayırdık. Muzları soyup, onları da dilimlendik. Mevsim meyveleriyle sınırlı kalmayın, hayal gücünüzle sınırları zorlayın!

6. Waffle'larımızı hazırlamadan önce, üzerlerine önce sürülebilir çikolata sürdük.

7. Sonra dilimlediğimiz meyveleri üzerlerine sıraladık. Beyaz çikolata, fındık ezmesi veya fıstık ezmesiyle de lezzeti zenginleştirebilirsiniz.

8. Meyvelerin üzerine fındık veya fıstık serpip, biraz çikolata gezdirerek, efsanevi waffle şölenimizi tamamladık. Afiyet olsun! Bu lezzetli yolculuk sizin için unutulmaz olacak.