Divriği Ulu Camisi ve Darüşşifası'nın Belgeseli: 'Divriği'nin Sessiz Mucizesi'

Divriği Ulu Camisi ve Darüşşifası'nın belgeseli hazırlanıyor

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin önemli kültürel miraslarından Sivas Divriği Ulu Camisi ve Darüşşifasının belgesel filmi çekilecek. Proje, taş işçiliği ve benzersiz akustiğiyle bilinen yapının tarihî ve bilimsel boyutlarını ekrana taşıyacak.

Proje ve yapım ekibi

Belgeselin yönetmenliğini Hasan Kalender, yapımcılığını ise Aydın Sarman üstleniyor. Çekimler ve yapım, Sivas Valiliğinin desteğiyle hayata geçirilecek.

Akustik fenomenin bilimsel çözümlenmesi

UNESCO Dünya Mirası Listesinde yer alan Divriği Darüşşifası, mimari ve sanatsal değerlerinin yanı sıra gizemli akustiğiyle de dikkat çekiyor. 13. yüzyılda inşa edilen yapı, taş işçiliğiyle adeta bir açık hava müzesi niteliği taşırken, taş duvarlardaki yankılanan ses etkileri yıllardır merak konusu oldu.

Belgesel, bu eşsiz yapının yüzyıllardır sır olarak kalan 'ses mucizesi'ni gözler önüne sermeyi amaçlıyor. Projede fizikçiler, müzikologlar ve tarihçiler bir araya gelerek akustik fenomeni hem bilimsel hem de kültürel açıdan değerlendirecek.

Gösterime hazırlık

Hazırlıkları süren film, 'Divriği'nin Sessiz Mucizesi' adıyla izleyiciyle buluşacak ve Divriği'nin hem tarihî hem de bilimsel yönlerini geniş kitlelere tanıtmayı hedefliyor.

