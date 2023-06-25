Diyanet İşleri Başkanlığı, Hacı Adaylarının Arafat İbadetlerini Rahat Yapmaları İçin Hazırlıklarını Tamamladı

Diyanet İşleri Başkanlığı, hacı adaylarının Arafat'taki ibadetlerini rahat yapmaları için hazırlıklarını tamamladı. Ulaşım, klimalı yüksek çadırlar, sahra hastanesi ve irşat programı gibi hizmetler sunulacak.