Diyanet İşleri Başkanlığı, Hacı Adaylarının Arafat İbadetlerini Rahat Yapmaları İçin Hazırlıklarını Tamamladı
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Diyanet İşleri Başkanlığı, hacı adaylarının Arafat'taki ibadetlerini rahat yapmaları için hazırlıklarını tamamladı. Ulaşım, klimalı yüksek çadırlar, sahra hastanesi ve irşat programı gibi hizmetler sunulacak.
Ulaşım
Diyanet İşleri Başkanlığı, hacı adaylarını otobüslerle alarak Arafat'ta hazırlıkları tamamlanan çadırlara yerleştirecek. Otobüslerin yaklaşık 3'er tur yapması planlanıyor.
Klimalı Yüksek Çadırlar
Sanayi tipi klimalarla soğutulan yüksek çadırlar kurularak, hacı adaylarının mevsimsel şartlardan kaynaklı sağlık sorunları yaşamaması hedefleniyor. Yemek ve su ihtiyaçları için de çalışmalar yapıldı.
Sahra Hastanesi Kuruldu
Arafat bölgesinde sahra hastanesi kuruldu ve uzman personel tarafından sağlık hizmeti verilecek.
İrşat Programı
İrşat ekipleri tarafından hazırlanan program, merkezi ses sistemiyle çadırlara ulaştırılacak. Başkan Ali Erbaş'ın vakfe duası Türkiye'den canlı yayınla izlenebilecek.
Yaşam
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