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Diyarbakır Çınar ilçesinde 4 işyerinin çatısı çöktü

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Diyarbakır Çınar ilçesinde 4 işyerinin çatısı çöktü
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde 4 işyerinin çatısında çökme meydana geldi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, yolun bir kısmı trafiğe kapatıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde 4 işyerinin çatısında çökme meydana geldi.

Olay, öğle saatlerinde Çınar ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Bulvar üzerinde bulunan 4 işyerinin çatısının bir kısmı, henüz bilinmeyen nedenle çöktü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, yolun bir kısmı trafiğe kapatıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, çöken çatının yoldan kaldırılmasıyla yol yeniden trafiğe açıldı.

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