Diyarbakır'da Karla Mücadele: 850 Personel Sahada

Diyarbakır'da kar yağışıyla mücadelede Büyükşehir ve ilçe belediyelerinden oluşan 850 kişilik ekip, kar küreme, yol açma, tuzlama ve temizlik çalışmaları yürütüyor.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 13:03
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 13:03
Diyarbakır'da Karla Mücadele: 850 Personel Sahada

Diyarbakır'da karla mücadele yoğun tempoda sürüyor

Kent genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi koordinesinde, ilçe belediyeleriyle ortak karla mücadele operasyonları yürütülüyor. Çalışmalar; kar küreme, yol açma, tuzlama ve temizlik üzerine yoğunlaştırıldı.

Bu kapsamda, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı ile ilçe belediyelerinden oluşturulan ekipler kent genelinde görev yapıyor. Toplam 850 personel sahada karla ve buzlanmaya karşı önlemler alıyor.

Üst geçitlerde ve kritik noktalarda hummalı çalışma

Büyükşehir ekipleri, vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla hastane yolları, üst geçitler ve toplu taşıma duraklarında kar temizliği ve buzlanmaya karşı tuzlama çalışmaları gerçekleştirdi. Ana arterler ile ara sokaklarda araç ve yaya güvenliğini sağlamak için ekipler aralıksız sahada görevlerini sürdürüyor.

Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından alınan karar doğrultusunda, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi otobüsleri vatandaşların güvenli ulaşımını desteklemek amacıyla ücretsiz hizmet veriyor. Ücretsiz toplu taşıma uygulaması 1 Ocak tarihinde de devam edecek.

Belediye yetkilileri, ekiplerin olumsuz hava koşullarında ulaşımın güvenliğini sağlamak ve olası kazaların önüne geçmek için yoğun bir çaba harcadığını belirtti.

