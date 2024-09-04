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Diyarbakır'da Kayıp Narin Güran Davasında Anneden Şüpheli ve Çelişkili İfadeler

Narin Güran'ın arama çalışmaları devam ederken, annenin çelişkili ifadeleri ve amca S.G'nin aracında bulunan DNA örnekleri soruşturmayı karmaşıklaştırıyor

Yayın Tarihi: 04.09.2024 14:24
Güncelleme Tarihi: 04.09.2024 14:24
Diyarbakır'da Kayıp Narin Güran Davasında Anneden Şüpheli ve Çelişkili İfadeler

Diyarbakır’da iki hafta önce kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran’ın bulunması için yürütülen soruşturma devam ederken, annenin çelişkili ifadeleri ve amca Salim Güran’ın aracında bulunan DNA örnekleri dikkat çekti. İlgili ekipler, Narin Güran’ın izini bulmak için tüm gücüyle çalışıyor, ancak henüz sevindirici bir gelişme yaşanmış değil.

Diyarbakır'da Kayıp Narin Güran Davasında Anneden Şüpheli ve Çelişkili İfadeler

NARİN GÜRAN'IN KAYBOLMASI VE ARAŞTIRMA

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde, iki hafta önce Kur'an kursundan çıktıktan sonra kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran’dan hâlâ bir iz bulunamadı. Ekipler, Narin’in bulunması için 14 gündür yoğun arama çalışmalarına devam ediyor. Ancak, annenin ifadesindeki çelişkiler soruşturmayı karmaşık hale getiriyor.

ANNE YÜKSEL GÜRAN'IN ÇELİŞKİLİ İFADELERİ

Narin Güran’ın annesi Yüksel Güran, jandarmaya verdiği ilk ifadesinde köyde muhtarı görmediğini belirtirken, daha sonra bu ifadesini değiştirdi. Annesinin gazetecilere yaptığı açıklamada, “Muhtarı gördüm. Saat kaç bilmiyorum, ben aşağıya gittim şartelimi kapattım, baktım muhtar amcasıyla birlikte orada oturuyorlar,” şeklinde konuştu. Bu açıklama, annenin önceki ifadesiyle çelişiyor.

Güran ayrıca, jandarmaya başta hatırlamadığını, sonradan Narin'i 6:30’da amcasının yanında gördüğünü iddia etti. Bu çelişkiler, soruşturmanın derinleşmesine neden oldu.

ŞÜPHELİ DNA BULGULARI

Aracında Narin Güran’ın DNA’sı bulunan amca Salim Güran, “kasten öldürme ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma” suçlarından tutuklandı. Salim Güran, aracında Narin’in DNA örneklerinin nasıl bulunduğunu bilmediğini, aracının kapılarını bazen açık bıraktığını ifade etti. Gazeteci Özlem Gürses, araçtaki örneklerin kan, idrar ve kusmuk içerdiğini öne sürdü.

Amca Salim Güran’ın avukatı Seda Toğrul ise, müvekkilinin tutuklanmasına neden olan DNA örneklerinin ve WhatsApp yazışmalarının yeterli somut delil oluşturmadığını belirtti. Toğrul, Salim Güran’ın yeğeni Narin’in amcasının arabasına binmesinin olağan bir durum olduğunu ifade etti.

ARAMA ÇALIŞMALARI VE GÜNCEL DURUM

Arama çalışmaları 14. gününde de devam ediyor. Jandarma ve özel ekipler, Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde ve çevresinde koordineli bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Şu ana kadar mahalle ve çevresi 8 kez arandı, ancak Narin Güran’a dair herhangi bir iz bulunamadı. Jandarma ekipleri, mahallenin giriş ve çıkışlarında araçların plakalarını ve sürücülerinin kimliklerini kayıt altına alarak, arama çalışmalarına devam ediyor.

TOPLUMSAL ETKİLER VE AİLENİN DURUMU

Narin Güran’ın kaybolması, Diyarbakır’daki toplumu derinden etkiledi. Aile, medyanın ve kamuoyunun ilgisini çekmeye devam ediyor. Yüksel Güran’ın çelişkili ifadeleri ve Salim Güran’ın tutuklanması, aile üzerindeki baskıyı artırmış durumda. Aile üyeleri, Narin’in bulunması için yetkililerden yardım bekliyor ve kamuoyunun desteğini talep ediyor.

Diyarbakır'da kaybolan Narin Güran için sürdürülen arama çalışmaları ve ortaya çıkan çelişkili ifadeler, olayın aydınlatılmasını zorlaştırıyor. Yetkililer, her türlü olasılığı değerlendirerek Narin Güran’ın bulunması için çalışmalarını sürdürüyor. Kamuoyu ise gelişmeleri dikkatle takip ediyor.

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