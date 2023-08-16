Diyarbakır, Mardin, Urfa, Gaziantep ve çevre illerde yılan alarmı verildi! Görürseniz sakın öldürmeyin

Prof. Dr. Yıldız, ‘’Ülkemizde diğer zehirli yılanları yiyebilen ender bir türdür. Karayılan hiçbir zaman durduk yere insanlara saldırmaz veya ısırmak için sizleri kovalamaz. Çalışmalar esnasında bizi ve çalışan arkadaşlarımızı defalarca ısırdı ama problem yaşamadık.’’ Dedi.





Türkiye’de yaklaşık 3 metre kadar uzunluğa sahip olan karayılan görenleri korkutmaktadır. Aynı zamanda Diyarbakır’ın UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesinde yer alan Hevsel Bahçeleri’ndeki suya yakın bölgelerde de sık sık görülür. Tamamen zehirsiz olan karayılan mutlaka korunması gerekmektedir. Yaz aylarının da gelmesiyle birlikte görülen karayılanları, görüntü olarak heybetli olsa da zehirli olduğu sanılarak öldürülmektedir. Kara yılanın tarla faresi ve zehirli yılanlarla beslendiğini dile getiren Prof. Dr. Yıldız, ‘’Karayılanlar, ülkemizde yaygın olan bir türdür. Ege bölgesinden Doğu Anadolu Bölgesi’ne kadar ülkemizin güney kesimlerinin tamamında dağılış göstermektedir. Tamamen zehirsizdir. Bilimsel ismi ise ‘Dolichophis Jugularis’dir. Lakin boyut olacak oldukça büyüyebilirler.’’ Dedi.

‘Heybetli Görünseler De…’’

Prof. Dr. Yıldız, ‘’ O heybetli görünüşü sayesinde vatandaşlar ister istemek korkmaktadır lakin vatandaşımızın bilmesi gereken bir şey vardır ki; karayılanlar doğaya çok faydalıdır. Vatandaşlarımıza olan bir diğer faydası da zehirli yılanları yemesidir. Ülkemizde yer alan zehirli yılanları yiyebilen ender bir türdür karayılanı. Koca engereği bile yakalayıp yiyebilir. Aynı zamanda çok obur bir türdür. ‘’ dedi.





‘’Zehirsizdir.’’

Prof. Dr. Yıldız, ‘’Karayılan hiçbir şekilde durduk yere insanlara saldırmaz ya da ısırmak için sizi kovalamaz. Ama çok sıkıştırıldığında ısırabilir. Kesinlikle bir zararı olmayan türdür. Hatta çalışma esnasında bizi ve çalışma arkadaşlarımızı da ısırdı ve hiçbir problem yaşamadık. Aslında insanlarımız karayılanın faydalarını bilse bahçelerinde ve tarlalarında yaşamasını isteyecektir.’’ Diye konuştu.