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Diyarbakır'da Bekçiler Arasındaki Kavga Sonucu 2 Bekçi ve 1 Teknisyen Hayatını Kaybetti

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Diyarbakır'da Bekçiler Arasındaki Kavga Sonucu 2 Bekçi ve 1 Teknisyen Hayatını Kaybetti
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bekçiler arasındaki kavga sonucu 2 bekçi ve 1 teknisyen hayatını kaybetti. Silahlı saldırı anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Diyarbakır'da Bekçiler Arasındaki Kavga Sonucu 2 Bekçi ve 1 Teknisyen Hayatını Kaybetti

Valilikten yapılmış olan yazılı açıklamada, "Bugün saat 12.30 sıralarında Bağlar ilçemizde, aralarındaki husumet nedeni ile çıkan kavgada İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli çarşı ve mahalle bekçisi M.K. tarafından silahla açılan ateş sonucu, yine İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli olan çarşı ve mahalle bekçisi K.K. ve teknisyen yardımcısı H.K. maalesef hayatını kaybetmişlerdir. Şüpheli M.K., olayda kullanılan silahla bir arada emniyet birimlerimize teslim olmuştur. Konuyla ilgili olarak çok yönlü soruşturma başlatılmıştır" denildi. Öte yandan, silahlı saldırı anı güvenlik kameralarına kaydedildi.

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