Diyarbakır'da Kavga Sonucu 2 Kişi Hayatını Kaybetti
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Diyarbakır'da çıkan kavgada, 3 kuzen arasında Eğil ilçesindeki arazi nedeniyle başlayan tartışma sonucu çarşı ve mahalle bekçisi Kadri K. ile teknisyen yardımcısı Hayri K. hayatını kaybetti. Olayla ilgili tutuklama yapıldı.
Diyarbakır'da Kavga Sonucu 2 Kişi Hayatını Kaybetti
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, dün merkez Bağlar ilçesi Turgut Özal Bulvarı'ndaki bir alışveriş merkezinde 3 kuzen arasında, Eğil ilçesindeki arazi nedeni ile başlayan kavgada, çarşı ve mahalle bekçisi Kadri K. ile teknisyen yardımcısı Hayri K'nin, açılan ateş sonucu ölümüne ilişkin başlatılan inceleme devam ediyor.
İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda çarşı ve mahalle bekçisi olan Mehmet K'nin, silahıyla teslim olduğu emniyetteki işlemleri sona erdi. Adliyeye sevki sağlanan Mehmet K. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince, 'kasten öldürmek' suçundan tutuklandı.
Yaşam
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