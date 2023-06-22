Diyarbakır'da Kavga Sonucu 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, dün merkez Bağlar ilçesi Turgut Özal Bulvarı'ndaki bir alışveriş merkezinde 3 kuzen arasında, Eğil ilçesindeki arazi nedeni ile başlayan kavgada, çarşı ve mahalle bekçisi Kadri K. ile teknisyen yardımcısı Hayri K'nin, açılan ateş sonucu ölümüne ilişkin başlatılan inceleme devam ediyor.

İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda çarşı ve mahalle bekçisi olan Mehmet K'nin, silahıyla teslim olduğu emniyetteki işlemleri sona erdi. Adliyeye sevki sağlanan Mehmet K. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince, 'kasten öldürmek' suçundan tutuklandı.