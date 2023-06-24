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Diyarbakır'da Narko-Terör Operasyonu: 2 Milyon 147 Bin Kök Kenevir Ele Geçirildi

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Diyarbakır'da Narko-Terör Operasyonu: 2 Milyon 147 Bin Kök Kenevir Ele Geçirildi
Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Lice ve Hani ilçelerinde icra edilen narko-terör operasyonlarında 2 milyon 147 bin kök kenevir bitkisi, 65 bin kök skunk bitkisi, 190 kilogram kubar esrar, 91 kilogram toz esrar ele geçirildi.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Ekipleri Tarafından Narko-Terör Operasyonu

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından icra edilen narko-terör operasyonlarında; Lice ve Hani ilçelerinde 2 milyon 147 bin kök kenevir bitkisi elde edildi. Jandarma Genel Komutanlığı'ndan yapılmış olan açıklamada, “Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığımızca Lice ve Hani'de icra edilen narko-terör operasyonlarında; 2 milyon 147 bin kök kenevir bitkisi, 65 bin kök skunk bitkisi, 190 kilogram kubar esrar, 91 kilogram toz esrar ele geçirilmiştir” tespit edildi.

Ele Geçirilen Maddeler

  • 2 milyon 147 bin kök kenevir bitkisi
  • 65 bin kök skunk bitkisi
  • 190 kilogram kubar esrar
  • 91 kilogram toz esrar

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