Diyarbakır'da Narko-Terör Operasyonu: 2 Milyon 147 Bin Kök Kenevir Ele Geçirildi
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Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Lice ve Hani ilçelerinde icra edilen narko-terör operasyonlarında 2 milyon 147 bin kök kenevir bitkisi, 65 bin kök skunk bitkisi, 190 kilogram kubar esrar, 91 kilogram toz esrar ele geçirildi.
Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Ekipleri Tarafından Narko-Terör Operasyonu
Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından icra edilen narko-terör operasyonlarında; Lice ve Hani ilçelerinde 2 milyon 147 bin kök kenevir bitkisi elde edildi. Jandarma Genel Komutanlığı'ndan yapılmış olan açıklamada, “Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığımızca Lice ve Hani'de icra edilen narko-terör operasyonlarında; 2 milyon 147 bin kök kenevir bitkisi, 65 bin kök skunk bitkisi, 190 kilogram kubar esrar, 91 kilogram toz esrar ele geçirilmiştir” tespit edildi.
Ele Geçirilen Maddeler
- 2 milyon 147 bin kök kenevir bitkisi
- 65 bin kök skunk bitkisi
- 190 kilogram kubar esrar
- 91 kilogram toz esrar
Yaşam
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