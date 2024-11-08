DOLAR
34,35 -0,37%
EURO
37,03 0,21%
ALTIN
2.965,43 0,3%
BITCOIN
2.615.814,51 0,41%

Doğu Ekspresi bileti almak isteyenler dikkat! Tarihler verildi

Turistik Doğu Ekspresi ile alakalı olarak geçtiğimiz son dakika açıklamalar yapılarak, biletlerin sistem üzerinden satışa sunulduğu ifade edildi.

Yayın Tarihi: 08.11.2024 10:05
Güncelleme Tarihi: 08.11.2024 10:05
Doğu Ekspresi bileti almak isteyenler dikkat! Tarihler verildi

Turistik Doğu Ekspresi ile alakakı olarak geçtiğimiz son dakika açıklamalar yapılarak, biletlerin sistem üzerinden satışa sunulduğu ifade edildi. Türkiye'nin en popüler turizm rotalarından biri olan Doğu Ekspresi, Ankara’dan Kars’a olan mesafe arasındaki tüm güzelliklere şahit olunmasını sağlamaktadır. Kış sezonunda da seyahat tutkunlarını büyülemeye devam edeceğe benzeyen Doğu Ekspresi ile alakalı olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu geçtiğimiz gün açıklamalarda bulundu. Turistik Doğu Ekspresi'nin 2024-2025 kış sezonu seferleri 23 Aralık'ta başlayacağı belirtilirken, 2 Mart 2025'e kadar süreceği ifade edildi.  

Doğu Ekspresi hangi şehirlerden geçecek? 

Doğu Ekspresi, Ankara'dan başlayarak Kırıkkale, Kayseri, Sivas, Erzincan, Erzurum ve Kars gibi tarihi ve doğal güzellikleriyle ünlü şehirlerden geçerken, 8 yataklı ve 1 yemekli vagonla hizmet veren tren, yolcularına ev konforunda bir seyahat deneyimi sunuyor.  

Doğu Ekspresi bilet al fiyatları 2024- 2025 

Bilet fiyatları kişi başı 5 bin 250 liradan başlıyor. konforlu hafif yataklı vagonları ve özel yemekli servisleri ile dikkat çeken Doğu Ekspresi, 50'den fazla duraklı bir seyahat sunarken, seferler günde 1 kere düzenleniyor. 

Doğu Ekspresi bileti almak isteyenler dikkat! Tarihler verildi  

DOĞU EKSPRESİ KAÇ SAATTE GİDİYOR 

Anadolu'nun eşsiz coğrafyasını trenle keşfetmek adına eşsiz deneyimler sunan seyahatte Ankara-Kars arası seyahat süresi yaklaşık 25 saat 32 dakika, Kars-Ankara arası seyahat süresi ise yaklaşık 25 saat 56 dakikadır. 

YENİ TREN SEFERLERİ HAZIRLANIYOR 

Doğu Ekspresi'nin başarısıyla birlikte, TCDD farklı bölgelerde de turistik tren seferleri düzenlemeyi planladığı ve hatta bunun için de çalışmaların devam ettiği ifade edilmiş bulunuyor.  

Ankara-Tatvan, Ankara-Çankırı ve Adana-Belemedik gibi rotalarda yeni turistik tren seferlerinin devreye alınması adına çalışmaların başlayacağı ifade edilmiş bulunuyor.  

İLGİLİ HABERLER

Tek şarta 150.000 TL karşılıksız verilecek! Bakan Uraloğlu’ndan yeni destek açıklaması

SSK, Bağkur ve 4C’liyi bekleyen Ocak sürprizi nihayet ortaya çıktı! OVP’deki hesaplar çarşıya uymayacak

KYK bursu mu - KYK kredisi mi? KYK kredisi faizli mi geri ödenecek

2025 yılı için erken tahmin! Erken seçim ve asgari ücret tespiti açıklaması geldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Antik Tralleis'te Müzik ve Dans Şöleni
2
KPSS'siz devlet kapısında iş bulma hayali gerçek oluyor! MEB 1714 personel alımını paylaştı
3
Honda Civic için ÖTV kaldırıldı! İkinci el parasına peynir ekmek gibi kapışılacak
4
Doğu Ekspresi bileti almak isteyenler dikkat! Tarihler verildi
5
Kilis'te Dedublüman'dan Unutulmaz Bir Konser
6
Antalya'da 'Yüzyıllık Destan: Ateş' Tiyatro Oyunu Sahnelendi
7
Munzur Vadisi'nde Sincapların Kış Hazırlığı

2025 gelmeden zamları bir bir geliyor! Sabah açıklandı cepleri fena yakıyor

Doğu Ekspresi bileti almak isteyenler dikkat! Tarihler verildi

KYK bursu mu - KYK kredisi mi? KYK kredisi faizli mi geri ödenecek

Cumhuriyet tarihinin en geniş TOKİ projesi! Bu sabah 81 ilde resmen başvurular başladı!

Araç sahibi olanı dara sokacaklar! Ocak’ta o ücrete de yüzde 43 zam

SSK, Bağkur ve 4C’liyi bekleyen Ocak sürprizi nihayet ortaya çıktı! OVP’deki hesaplar çarşıya uymayacak

Sıfır otomobili taksitle aldıracak dev kampanya! Kasım ayı bitmeden 155.000 TL kar alınacak

2025 yılı için erken tahmin! Erken seçim ve asgari ücret tespiti açıklaması geldi

Cep telefonu alacaklar dikkat! 131 TL'den 45.000 TL'ye yükselecek

Trump ne zaman göreve başlayacak?- Kaç yıl görevde kalacak

Tek şarta 150.000 TL karşılıksız verilecek! Bakan Uraloğlu’ndan yeni destek açıklaması

2025’te araçlar yüzde 43,93 daha ucuza alınacak! Karar DÜN açıklandı