Doğu Ekspresi bileti almak isteyenler dikkat! Tarihler verildi  

Turistik Doğu Ekspresi ile alakakı olarak geçtiğimiz son dakika açıklamalar yapılarak, biletlerin sistem üzerinden satışa sunulduğu ifade edildi. Türkiye'nin en popüler turizm rotalarından biri olan Doğu Ekspresi, Ankara’dan Kars’a olan mesafe arasındaki tüm güzelliklere şahit olunmasını sağlamaktadır. Kış sezonunda da seyahat tutkunlarını büyülemeye devam edeceğe benzeyen Doğu Ekspresi ile alakalı olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu geçtiğimiz gün açıklamalarda bulundu. Turistik Doğu Ekspresi'nin 2024-2025 kış sezonu seferleri 23 Aralık'ta başlayacağı belirtilirken, 2 Mart 2025'e kadar süreceği ifade edildi.

Doğu Ekspresi hangi şehirlerden geçecek?

Doğu Ekspresi, Ankara'dan başlayarak Kırıkkale, Kayseri, Sivas, Erzincan, Erzurum ve Kars gibi tarihi ve doğal güzellikleriyle ünlü şehirlerden geçerken, 8 yataklı ve 1 yemekli vagonla hizmet veren tren, yolcularına ev konforunda bir seyahat deneyimi sunuyor.

Doğu Ekspresi bilet al fiyatları 2024- 2025

Bilet fiyatları kişi başı 5 bin 250 liradan başlıyor. konforlu hafif yataklı vagonları ve özel yemekli servisleri ile dikkat çeken Doğu Ekspresi, 50'den fazla duraklı bir seyahat sunarken, seferler günde 1 kere düzenleniyor.

DOĞU EKSPRESİ KAÇ SAATTE GİDİYOR

Anadolu'nun eşsiz coğrafyasını trenle keşfetmek adına eşsiz deneyimler sunan seyahatte Ankara-Kars arası seyahat süresi yaklaşık 25 saat 32 dakika, Kars-Ankara arası seyahat süresi ise yaklaşık 25 saat 56 dakikadır.

YENİ TREN SEFERLERİ HAZIRLANIYOR

Doğu Ekspresi'nin başarısıyla birlikte, TCDD farklı bölgelerde de turistik tren seferleri düzenlemeyi planladığı ve hatta bunun için de çalışmaların devam ettiği ifade edilmiş bulunuyor.

Ankara-Tatvan, Ankara-Çankırı ve Adana-Belemedik gibi rotalarda yeni turistik tren seferlerinin devreye alınması adına çalışmaların başlayacağı ifade edilmiş bulunuyor.