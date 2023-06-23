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Doğu Karadeniz Bölgesi'nde Şiddetli Yağışlar Sebep Olduğu Sel ve Heyelanlarla Duroğlu Belde Merkezinde Hasara Neden Oldu

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Doğu Karadeniz Bölgesi'nde Şiddetli Yağışlar Sebep Olduğu Sel ve Heyelanlarla Duroğlu Belde Merkezinde Hasara Neden Oldu
Doğu Karadeniz Bölgesi'nde etkisini gösteren şiddetli yağışlar Giresun'un Duroğlu beldesinde sel, heyelan ve su baskınlarına sebep oldu. Belde merkezinde büyük maddi hasar meydana geldi.

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde Şiddetli Yağışlar Sebep Olduğu Sel ve Heyelanlarla Duroğlu Belde Merkezinde Hasara Neden Oldu

Giresun'un Duroğlu beldesinde etkisini gösteren şiddetli yağışlar sonucu sel, heyelan ve su baskınları yaşandı. Çengel Deresi'nin taşması sonucu belde merkezinde büyük maddi hasar meydana geldi. Araçlar çamur yığınları altında kalırken, evler ve iş yerleri su altında kaldı. AFAD ve Kızılay ekipleri vatandaşları kurtarmak için seferber oldu. Heyelanlar nedeniyle birçok köy yolu kapandı ve tarım arazileri zarar gördü.

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