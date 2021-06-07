Doğum parası alma şartları nelerdir, nasıl alınır? Doğum parası başvuru işlemleri

Çocuk olmak isteyen annelerin aklında olan konular arasında doğum parası da yer alıyor. Anne adayları, doğum parası ne anlama geliyor, nasıl alınıyor, nereye başvurularak alınıyor, gerekli evraklar hangileri? gibi soruların cevabını araştırıyor.

Doğum parası, ilk olarak 15 Mayıs 2015 tarihinde başlatılan, her yeni doğmuş olan çocuk için anneler verilen nakdi bir yardım anlamına gelmektedir. Ancak 15 Mayıs tarihinde doğmamış çocuklar, bu destekten yararlanamıyor.

Doğum parasının miktarı ilk çocukta 300 TL, ikinci çocukta 400 TL, üçüncü çocukta 600 TL ve daha fazla çocukta ise 600 TL nakit yardımı yapılıyor. Sosyal politikalar ile anne olmaya hak kazananlar ise süt parası 202 TL tutarında ek ödeme alabiliyorlar. Bunun yanında 2019 yılından itibaren ikiz veya üçüz çocuğu olan annelere 150 TL nakit desteği daha sağlanıyor.

Başvurular e-Devlet üzerinden yapılabiliyor. Bunun yanında 183 ve 184 numaraları da bu konuda destek veriyor. Bir diğer yol ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı üzerinden yapılıyor. Bakanlığın hazırladığı evrakların doğru şekilde doldurulması sonrasında ilgili Sosyal Hizmetler Müdürlükleri’ne Kaymakamlıklara teslim edilmesi gerekiyor.

Doğum parası alınması için doğacak çocuğun ve anne ya da babanın T.C. kimlik kartı, ilgili mercilerin teslim ettiği belgeler gerekiyor. Para ise başvurudan 25 gün sonra kişilerin PTT hesaplarına yatırılıyor.