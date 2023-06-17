Doğuştan IQ'su en yüksek burçlar ortaya çıktı! Onların bilmediği hiçbir şey yok!

Her ne kadar IQ, burçlarla ilişkilendirilmese de bu yazımızda astrologların bazı tahminlerine yönelik burç analizleri bulunuyor. İşte IQ'su yüksek olan o burçlar...

IQ'SU YÜKSEK OLAN BURÇLAR HANGİLERİ?





Kova burcu, sakin kişilikleriyle her türlü problemle başa çıkabilen, şüpheci bir yapıya sahiptir.

Başak burcu ise pratik çözümleri ile zekasını kanıtlayan, dahinin aklındaki soruları bile cevaplandıran bir yapısı vardır.

Oğlak burcu, sakin dış görüntüsüne rağmen beklenmedik düşüncelerine sahip bir burçtur ve bu özelliği onları diğer burçlardan daha zeki kılar.

Akrep burcu ise zihinsel güçleri ile öne çıkar ve algısal akıl yürütme yetenekleri ile duyulardan aldıkları bilgileri başarıyla kullanırlar.

İkizler burcu, hızlı düşünceleri ve bilgi edinme yetenekleri ile öne çıkan bir burçtur.

Balık burcu ise duygusallığı ile bilinen, yüksek bir zeka ve yaratıcılığa sahip bir burçtur.