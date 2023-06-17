  1. Anasayfa

  2. Yaşam

  3. Doğuştan IQ'su en yüksek burçlar ortaya çıktı! Onların bilmediği hiçbir şey yok!

Doğuştan IQ'su en yüksek burçlar ortaya çıktı! Onların bilmediği hiçbir şey yok!

Yayınlanma:
Doğuştan IQ'su en yüksek burçlar ortaya çıktı! Onların bilmediği hiçbir şey yok!
Doğuştan IQ'su yüksek olan burçlar ortaya çıktı. Araştırmalar, bu burçların IQ'larının doğuştan yüksek olduğunu söylüyor. Ayrıntılar haberimizde...

Her ne kadar IQ, burçlarla ilişkilendirilmese de bu yazımızda astrologların bazı tahminlerine yönelik burç analizleri bulunuyor. İşte IQ'su yüksek olan o burçlar...

IQ'SU YÜKSEK OLAN BURÇLAR HANGİLERİ?

burç

Kova burcu, sakin kişilikleriyle her türlü problemle başa çıkabilen, şüpheci bir yapıya sahiptir.

Başak burcu ise pratik çözümleri ile zekasını kanıtlayan, dahinin aklındaki soruları bile cevaplandıran bir yapısı vardır. 

Oğlak burcu, sakin dış görüntüsüne rağmen beklenmedik düşüncelerine sahip bir burçtur ve bu özelliği onları diğer burçlardan daha zeki kılar.

Akrep burcu ise zihinsel güçleri ile öne çıkar ve algısal akıl yürütme yetenekleri ile duyulardan aldıkları bilgileri başarıyla kullanırlar. 

İkizler burcu, hızlı düşünceleri ve bilgi edinme yetenekleri ile öne çıkan bir burçtur. 

Balık burcu ise duygusallığı ile bilinen, yüksek bir zeka ve yaratıcılığa sahip bir burçtur.

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Yaşam
Çiçekleriniz çabuk kuruyorsa bu yöntemi deneyin! Bir kez bunu eklemek çiçek fışkırtacak
Çiçekleriniz çabuk kuruyorsa bu yöntemi deneyin! Bir kez bunu eklemek çiçek fışkırtacak
İstanbul karanlığa gömülecek! O ilçelere duyuruldu: Saatlerce elektrikler kesilecek
İstanbul karanlığa gömülecek! O ilçelere duyuruldu: Saatlerce elektrikler kesilecek
Ankara, İzmir, Muğla, Amasya'da yaşayanlar dikkat! Gün ve saat verildi: Felaket gibi gelecek
Ankara, İzmir, Muğla, Amasya'da yaşayanlar dikkat! Gün ve saat verildi: Felaket gibi gelecek
Bu yaz onlara resmen para yağacak! Bir anda zengin olacak 5 burç belli oldu
Bu yaz onlara resmen para yağacak! Bir anda zengin olacak 5 burç belli oldu
Cüzdanında bu paradan olanlar yaşadı! En az 10 bin TL ediyor: Sakın atayım demeyin
Cüzdanında bu paradan olanlar yaşadı! En az 10 bin TL ediyor: Sakın atayım demeyin
Bu bayram kurban alamayanlar dikkat! Yarı fiyatına kurbanlık satışı resmen başladı
Bu bayram kurban alamayanlar dikkat! Yarı fiyatına kurbanlık satışı resmen başladı
Temizliğin en can sıkıcı bölümü! Duşakabindeki su ve sabun lekelerini çıkarmanın kolay yöntemi bulundu
Temizliğin en can sıkıcı bölümü! Duşakabindeki su ve sabun lekelerini çıkarmanın kolay yöntemi bulundu