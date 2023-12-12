Dolabınızda bir anda yer açılacak! Böyle yerleştirince düzenli ve ferah kalıyor

Alışveriş yaparken çoğu zaman aldığım kıyafetleri unutur ve asla giymem. Bunun tek sebebi gardırobunuzun dağınık ve dağınık olmasıdır. Gardırobunuzda küçük ayarlamalar yaparak alışverişlerinizden daha fazla yararlanmaya çalışın.

"Alışveriş yaparken doğru kararlar verin"

Beğendiğim tüm ürünleri alıp gardırobuma eklemek istiyorum. Ancak zamanla gardırobumuz artık bu kadar çok ürünü barındıramaz hale gelir ve kafa karışıklığı ortaya çıkar. Bundan dolayı ihtiyacınız olmayan ürünleri alarak gardırobunuza eklemeyin. Kullanılmayan eşyaları gardırobunuzdan çıkarın ve yenileriyle değiştirin.

"Sezonu kontrol edin"

Sezon başında gardırobunuzu elden geçirmeyin. Sezon boyunca gardırobunuzu iki veya üç kez gözden geçirin ve kullanmadığınız, giymediğiniz veya etiketi olmayan kıyafetlere veda edin.





"Kendinizi iyi hissettiren şeyleri seçin"

Kıyafetleri renklerine veya yazlıklarına göre ayırmaya gerek yok. Sadece giyerken kendinizi rahat hissettiğiniz kıyafetleri, giymek istemediğiniz kıyafetleri ise bir kenara koyun.

"Her alanı değerlendirin"

Dolaptaki askılarda çantalar, raflarda ayakkabılar ve ulaşılması zor yerlerde valizler. Gardırobunuzu düzenlemek için en kullanışlı aksesuar olarak kilitli askıları edinin. Pantolon, gömlek gibi birçok eşyayı tek askıda birleştirebilirsiniz.

"Doğru şekilde yerleştirin"

Giysi ve aksesuarları saklarken bunların ne sıklıkta kullanılacağını düşünün. Sık kullandığınız eşyaları üst ve öne, seyrek kullandığınız eşyaları ise arka ve alt tarafa yerleştirin.