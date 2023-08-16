Dördüz, beşiz ve üzeri doğumlarda ailelere büyük jest! Cumhurbaşkanı duyurdu: Ücretsiz ev verilecek

Ülkelerin doğum destekleri gün geçtikçe artıyor. Bu ülke yepyeni bir ilke imza attı! Doğum yapana ev hediyesi! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

DOĞUM YAPANA EV VERİLECEK

İran nüfus artışlarını desteklemek için önümüzdeki seneden itibaren geçerli olmak üzere yeni bir kampanya başlatıyor. İran Kadın ve Aile işlerinden sorumlu olan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ensiye Hazali konu ile ilgili şu sözleri söyledi; 'Hükümet nüfusun gençleştirilmesi yasası ile çocuk sahibi olan ailelere ev almaları için yardımcı oluyor. Önümüzdeki seneden itibaren bu yasanın genişletilmesini ve dördüz ve üstü gebeliklere ev vermeyi planlıyoruz.' Ülkede yaşlanan nüfusla mücadele edilmesi için nüfus artışı teşvik programları devam ediyor.





İran'da ülkede doğum izni 6 aydan 9 aya yükseltilmişti ve babalar da 2 hafta babalık izni kullanıyordu. Geçtiğimiz senelerde de her çocuk için altın yardımı yapılmaya başlanmıştı. Her aileye iki çocuk politikası uygulanırken nüfus gençleştirme hedefi sürse de ülkede uygulanan ambargolar, işsizlik ve enflasyonun yükselmesi insanların çocuk yapma oranlarını düşürüyor. Yapılan araştırmalara göre aile başına düşen çocuk ortalaması 1.8 olarak belirlenirken 20 senede ülkedeki nüfus artışının bitmesinden endişe ediliyor. Evlilik oranları ise son 10 senede yüzde 40 oranlarına kadar düştü. İran Sağlık Bakanlığı Aile ve Okullardan Sorumlu Genel Müdürü Hamid Berekati 2010 senesinde ülke genelinde 890 bin evlilik olduğunu, son senelerde ise 550 bine düştüğünü söyledi.