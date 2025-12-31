DOLAR
42,96 -0,08%
EURO
50,55 -0,11%
ALTIN
6.002,29 -0,01%
BITCOIN
3.827.362,38 -1,34%

Düden Şelalesi 2025’te Yaklaşık 900 Bin Ziyaretçi Ağırladı

Düden Şelalesi, 2025'te dört mevsim turizme katkı sunarak yaklaşık 900 bin yerli ve yabancı ziyaretçi ağırladı.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 16:21
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 16:22
Düden Şelalesi 2025’te Yaklaşık 900 Bin Ziyaretçi Ağırladı

Düden Şelalesi 2025’te yaklaşık 900 bin ziyaretçiyi ağırladı

Antalya’nın doğa turizmine güçlü katkı

Antalya’nın simgelerinden Düden Şelalesi, 2025 yılı boyunca kent merkezine yakın konumu ve doğal yapısıyla yoğun ilgi gördü. Yıl genelinde yaklaşık 900 bin yerli ve yabancı ziyaretçi şelaleyi gezerek kent turizmine önemli katkı sağladı.

Doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenlerin uğrak noktası olan şelale, dört mevsim boyunca ziyaretçi ağırladı. Yaz aylarında serin atmosferiyle öne çıkan alan, kış ve bahar aylarında ise yeşilin farklı tonlarını sunarak yıl boyu çekiciliğini korudu.

Şelalenin çevresindeki yürüyüş alanları, seyir terasları ve dinlenme noktaları, günübirlik ziyaretçilerin ve kenti keşfetmek isteyen turistlerin tercihleri arasında yer aldı. Yıl boyunca sürdürülen bakım ve çevre düzenleme çalışmaları ise doğal dokunun korunmasına katkı sağladı.

Bu performansla Düden Şelalesi, 2025’te de Antalya’nın en çok ziyaret edilen doğal alanları arasında yer alarak kentin doğa turizmi potansiyelini yansıtmaya devam etti.

ANTALYA’NIN EN ÖNEMLİ DOĞAL SİMGELERİ ARASINDA YER ALAN DÜDEN ŞELALESİ, 2025 YILI BOYUNCA YERLİ VE...

ANTALYA’NIN EN ÖNEMLİ DOĞAL SİMGELERİ ARASINDA YER ALAN DÜDEN ŞELALESİ, 2025 YILI BOYUNCA YERLİ VE YABANCI TURİSTLERİN YOĞUN İLGİSİNİ GÖRDÜ.

KENT MERKEZİNE YAKIN KONUMU, DÖRT MEVSİM BOYUNCA CANLILIĞINI KORUYAN YAPISI VE SUNDUĞU DOĞAL...

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Elazığ'da Kar Sevinci: İlhami Çelik Üstsüz Sokağa Çıktı
2
Erzincan’da Kar ve Tipi Etkili: 341 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı
3
Gümüşhane'de Kar Tatili Çocuklara Eğlenceye Dönüştü
4
Kızılay ve AFAD, Pülümür'de Kar Altında Gıda Kolisi Dağıttı
5
ASAT'tan Alanya'ya 330 milyon TL'lik içme suyu yatırımı
6
GEMA Başkanı Şener Kilimcigöldelioğlu kalp krizinde hayatını kaybetti

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları