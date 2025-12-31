Düden Şelalesi 2025’te Yaklaşık 900 Bin Ziyaretçi Ağırladı

Düden Şelalesi 2025’te yaklaşık 900 bin ziyaretçiyi ağırladı

Antalya’nın doğa turizmine güçlü katkı

Antalya’nın simgelerinden Düden Şelalesi, 2025 yılı boyunca kent merkezine yakın konumu ve doğal yapısıyla yoğun ilgi gördü. Yıl genelinde yaklaşık 900 bin yerli ve yabancı ziyaretçi şelaleyi gezerek kent turizmine önemli katkı sağladı.

Doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenlerin uğrak noktası olan şelale, dört mevsim boyunca ziyaretçi ağırladı. Yaz aylarında serin atmosferiyle öne çıkan alan, kış ve bahar aylarında ise yeşilin farklı tonlarını sunarak yıl boyu çekiciliğini korudu.

Şelalenin çevresindeki yürüyüş alanları, seyir terasları ve dinlenme noktaları, günübirlik ziyaretçilerin ve kenti keşfetmek isteyen turistlerin tercihleri arasında yer aldı. Yıl boyunca sürdürülen bakım ve çevre düzenleme çalışmaları ise doğal dokunun korunmasına katkı sağladı.

Bu performansla Düden Şelalesi, 2025’te de Antalya’nın en çok ziyaret edilen doğal alanları arasında yer alarak kentin doğa turizmi potansiyelini yansıtmaya devam etti.

