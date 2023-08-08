Düdüklü tencere kullanırken bunları sakın yapmayın! Mutfağınız havaya uçabilir

Düdüklü tencere her ne kadar insanlara kolaylık gibi gelse de mutfağınızı havaya uçurabilirsiniz! Kullanırken bunlara kesinlikle dikkat edin! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

DÜDÜKLÜ TENCERE KULLANIRKEN BUNLARA DİKKAT

Düdüklü tencereler yemekleri daha kısa sürede ve daha lezzetli pişirmesi nedeniyle sık sık tercih edilir. Ancak düdüklü tencere kullanırken dikkat edilmesi gereken bazı noktalar vardır. Düdüklü tencerenin kullanma talimatında yazan noktalara ve kapasitesine dikkat ederek kullanmak çok önemlidir. Baklagiller ve tavuk haşlama gibi köpüren yiyeceklerde düdüklü tencerenin maksimum doldurma kapasitesinin üstüne çıkmamak çok önemlidir. Düdüklü tencere basınç dolduktan sonra eski tip düdüklü tencerelerdeki düdüğü indirdikten sonra tencereye dokunmamak çok önemlidir. Düdüklü tencerede yemek pişerken tencerenin sallanmaması gerekir. Düdüklü tencerenin içi basınç dolduktan sonra yeterli su var mı diye kontrol etmek için kapağının açılması patlamaya yol açacak en büyük hatalardan biridir. Tencere içinde yemek pişerken ya da ocağın altı kapalı olsa da tencere halen sıcakken kapağı açmak patlamaya sebep olabilir. Düdüklü tencere orta ateşte kaynatılarak içindeki basınç oluştuktan sonra dakika tutarak küçük ocağa alınması en önemlisidir. Düdüklü tencerelerin patlamasındaki en önemli etken aşırı basınçtır. Düdüklü tencere yüksek basınçla çalışır ancak basınç sınırını aşarsa patlama riski çoğalır. Düdüklü tencerenin kapağı tam olarak kapatılmazsa basınç kaçması yaşanabilir ve tencere patlayabilir. Düdüklü tencerenin kullanma talimatlarına uyulmazsa ya da yanlış kullanılırsa patlama riski artar.





Tencere basınçlıyken kapağını açmak ya da içindeki yemeği hızlı şekilde soğutmak patlamaya yol açabilir. Düdüklü tencere kullanırken patlamaların önüne geçebilmek için doğru kapak kullanmak önem taşır. Doğru kapakla emniyet piminin doğru şekilde kapatılması gerekmektedir. Düdüklü tencerede uzun süreli yemek pişirme yapılmaması gerekmektedir. Uzun süre pişirme yapılırsa basınç artar ve patlama riski artar. Düdüklü tencerelerin basınç ayarlarını doğru şekilde ayarlamak önemlidir. Düdüklü tencerelerin bir kapasitesi vardır ve bu kapasiteyi aşmamak patlamaların önüne geçmek için önemlidir. Düdüklü tencerelerin düzenli şekilde kontrol edilmesi gerekmektedir. Emniyet pimi, conta, diğer parçaların yerinde ve düzgün çalıştığından emin olmak gerekir. Düdüklü tencerenin doğru şekilde kullanılması hem zamandan hem enerjiden tasarruf edilmesini, daha lezzetli yemekler yapılmasını, besleyici yemekler olmasını sağlamaktadır. Eğer düdüklü tencereniz patlarsa ilk olarak tencereden uzaklaşmanız gerekmektedir. Patladıktan sonra tencere güvenli bir yere alınır ve insanlardan uzaklaştırılır. Tencerenin dışı aşırı sıcaksa tencerenin soğutulması için su ya da soğutucu madde kullanılabilir ancak hemen açılmaması gerekmektedir. Eğer düdüklü tencere patladıktan sonra yangın çıkarsa hemen yangın söndürmek için müdahale edilmesi gerekmektedir. Patlama sonrasında yaralanma gibi bir durum söz konusu olursa geç kalmadan tedavi için sağlık kuruluşuna gitmek gerekir. Düdüklü tencere satın alırken tencerenin kapasitesi önem taşır. Düdüklü tencerenin çelik ya da alüminyum gibi dayanıklı malzemelerden yapılmış olması önemlidir. Düdüklü tencere kapağının güvenliğine de dikkat etmek gerekir. Düdüklü tencerelerin emniyet valfi ve markası da önem taşır. 2012 senesinde ABD'de düdüklü tencerenin kapağını açmaya çalışan bir kadın tencerenin patlamasıyla birlikte ciddi şekilde yaralandı. İçindeki basınç tamamen boşalmadan kapağın açılması sonucu tencerenin patladığı öğrenildi. 2015 senesinde İngiltere'de düdüklü tenceresi patlayan bir kadının yüzünde ve vücudunda önemli yaralanmalar yaşandı. Edinilen bilgilere göre tencerede hatalı conta ve aşırı basınç olması patlamaya sebep oldu. 2017 senesinde Singapur'da bir kadın düdüklü tenceresini kullanırken patlama yaşadı. Patlamanın nedeni ortaya tam olarak çıkmadı ancak düzgün bir şekilde kapağının kapatılmadığı düşünülüyor.