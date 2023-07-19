Düğün salonu talihsiz çocuğun sonu oldu: Süs duvarı üzerine yıkıldı

İzmir'in Tire ilçesindeki bir düğün salonunda yaşanan dehşet verici olay, tüm yurdu yasa boğdu. Dekor amaçlı kullanılan bir duvarın aniden yıkılması sonucu iki küçük çocuk, enkaz altında kaldı. Ne yazık ki, Deniz Efe Çelebi isimli masum çocuk hayatını kaybetti. Diğer çocuk ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.



GÖZYAŞLARI SEL OLDU





Olay yerinde gözyaşları sel oldu. Anne Emel ve baba Engin Çelebi'nin acı içindeki çığlıkları yürekleri dağladı. Engin Çelebi, çocukların oyun oynarken üzerlerine devrilen "dandik duvarın" suçlusunu arıyor ve adaletin peşini bırakmayacağını belirtiyor.

Düğün salonunun işletme sahibi ve mesul müdürü polis tarafından gözaltına alınırken, yetkililer olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı.