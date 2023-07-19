  1. Anasayfa

  2. Yaşam

  3. Düğün salonu talihsiz çocuğun sonu oldu: Süs duvarı üzerine yıkıldı

Düğün salonu talihsiz çocuğun sonu oldu: Süs duvarı üzerine yıkıldı

Yayınlanma:
Düğün salonu talihsiz çocuğun sonu oldu: Süs duvarı üzerine yıkıldı
Tire'deki düğün salonunda yaşanan facia yürekleri dağladı! Masum çocuklar duvarın altında kaldı. Deniz Efe Çelebi hayatını kaybetti, bir diğer çocuk ise ağır yaralı. Ayrıntılar haberimizde...

İzmir'in Tire ilçesindeki bir düğün salonunda yaşanan dehşet verici olay, tüm yurdu yasa boğdu. Dekor amaçlı kullanılan bir duvarın aniden yıkılması sonucu iki küçük çocuk, enkaz altında kaldı. Ne yazık ki, Deniz Efe Çelebi isimli masum çocuk hayatını kaybetti. Diğer çocuk ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

GÖZYAŞLARI SEL OLDU

1

Olay yerinde gözyaşları sel oldu. Anne Emel ve baba Engin Çelebi'nin acı içindeki çığlıkları yürekleri dağladı. Engin Çelebi, çocukların oyun oynarken üzerlerine devrilen "dandik duvarın" suçlusunu arıyor ve adaletin peşini bırakmayacağını belirtiyor.

Düğün salonunun işletme sahibi ve mesul müdürü polis tarafından gözaltına alınırken, yetkililer olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

Önceki ve Sonraki Haberler
Bunlar da İlginizi Çekebilir
26 Temmuz tarihini not edin! Bu son kez olacak: Türkiye ve tüm dünyanın gözü orada! Yer yerinden oynayacak
26 Temmuz tarihini not edin! Bu son kez olacak: Türkiye ve tüm dünyanın gözü orada! Yer yerinden oynayacak
İstanbul ve iki bölge için kritik uyarı! En kavurucu çöl sıcakları kapıda: Uzmanlar tarih vererek duyurdu
İstanbul ve iki bölge için kritik uyarı! En kavurucu çöl sıcakları kapıda: Uzmanlar tarih vererek duyurdu
Kavurucu sıcaklar daha yeni başlıyor! Meteoroloji o günü işaret etti: Dışarı adım atan eriyecek
Kavurucu sıcaklar daha yeni başlıyor! Meteoroloji o günü işaret etti: Dışarı adım atan eriyecek
Gaziantep Durmuşlar Mahallesi Yakınlarında Orman Yangını
Gaziantep Durmuşlar Mahallesi Yakınlarında Orman Yangını
El Nino felaketi o ürünün satışlarını patlattı! Herkes korkudan satın almaya koştu: Bir daha bulunamayabilir
El Nino felaketi o ürünün satışlarını patlattı! Herkes korkudan satın almaya koştu: Bir daha bulunamayabilir
Ankara Halk Ekmek'ten duyuru yapıldı! O hastalığı olanlar dikkat: Belediye düğmeye bastı
Ankara Halk Ekmek'ten duyuru yapıldı! O hastalığı olanlar dikkat: Belediye düğmeye bastı
Yaşam
26 Temmuz tarihini not edin! Bu son kez olacak: Türkiye ve tüm dünyanın gözü orada! Yer yerinden oynayacak
26 Temmuz tarihini not edin! Bu son kez olacak: Türkiye ve tüm dünyanın gözü orada! Yer yerinden oynayacak
İstanbul ve iki bölge için kritik uyarı! En kavurucu çöl sıcakları kapıda: Uzmanlar tarih vererek duyurdu
İstanbul ve iki bölge için kritik uyarı! En kavurucu çöl sıcakları kapıda: Uzmanlar tarih vererek duyurdu
Kavurucu sıcaklar daha yeni başlıyor! Meteoroloji o günü işaret etti: Dışarı adım atan eriyecek
Kavurucu sıcaklar daha yeni başlıyor! Meteoroloji o günü işaret etti: Dışarı adım atan eriyecek
Gaziantep Durmuşlar Mahallesi Yakınlarında Orman Yangını
Gaziantep Durmuşlar Mahallesi Yakınlarında Orman Yangını
El Nino felaketi o ürünün satışlarını patlattı! Herkes korkudan satın almaya koştu: Bir daha bulunamayabilir
El Nino felaketi o ürünün satışlarını patlattı! Herkes korkudan satın almaya koştu: Bir daha bulunamayabilir
Ankara Halk Ekmek'ten duyuru yapıldı! O hastalığı olanlar dikkat: Belediye düğmeye bastı
Ankara Halk Ekmek'ten duyuru yapıldı! O hastalığı olanlar dikkat: Belediye düğmeye bastı
Sevgilisinden ayrılmak isteyenler hep bunları söylüyor! İşte sevgiliden ayrılmak için 10 gerçek neden
Sevgilisinden ayrılmak isteyenler hep bunları söylüyor! İşte sevgiliden ayrılmak için 10 gerçek neden