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Dünya Düzce Günleri 2023: Antik Kent Ziyaretiyle Başladı

Dünya Düzce Günleri etkinlikleri, Prusias ad Hypium Antik Kenti ziyareti ile başladı. Katılımcılar tarihi önemine vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 01.08.2024 16:11
Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 16:11
Dünya Düzce Günleri 2023: Antik Kent Ziyaretiyle Başladı

Dünya Düzce Günleri 2023 Başladı

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Dünya Düzce Günleri, Prusias ad Hypium Antik Kenti ziyaretiyle start aldı. Bu antik kent, Batı Karadeniz'in Efes'i olarak biliniyor.

Önemli Konuşmalar ve Vurgular

Etkinliğe katılan Ayşe Keşir, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı, bölgenin zengin tarihine dikkat çekerek, "Burası Türkiye kamuoyuna artık mal oldu. Herkes Konuralp Antik Kenti'ni tanıyor" şeklinde konuştu.

Kazıların Önemi ve Hedefler

Faruk Özlü, Düzce Belediye Başkanı, kazıların son üç yıldır sürdüğünü belirtti. Özlü, bu çalışmaların amacının Düzce'nin şehir kimliğini güçlendirmek ve yerel halk arasında sosyal bütünleşmeyi sağlamak olduğunu ifade etti.

Etkinlik Süreci

Etkinlikler akşam saatlerinde kortej yürüyüşü ve çeşitli sanatsal gösterilerle devam edecek. Dünya Düzce Günleri, toplamda 8 gün sürecek.

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