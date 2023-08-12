Dünyanın en zehirlisi Türkiye'ye giriş yaptı! Gördüğünüz yerde kaçın

Ayvalık'ın Engürü Sitesi'nde, Türkiye'nin toprakları üzerinde dünyanın en zehirli örümcek türlerinden biri olarak kabul edilen "argiope lobata" örümceği bulundu. 10 Ağustos 2023 tarihinde, saat 22:27'de gerçekleşen bu olağanüstü keşif, bölge sakini Mustafa Gökmenoğlu'nun dikkati sayesinde ortaya çıktı.

Gökmenoğlu'nun bahçesinde yeşil bir alanda ağ örücü bir örümcek fark etmesiyle başlayan olaylar, farklı bir görünüme sahip bu örümceğin fotoğraflarının çekilerek İstanbul Üniversitesi Veteriner Sağlık Bölümü son sınıf öğrencisi Zeynep Diker'e gösterilmesiyle ilerledi. Uzmanlar, örümceğin "argiope lobata" türüne ait olduğunu doğruladılar. Bu örümcek türü, kendi eşlerini de yemesiyle tanınmaktadır ve dünyanın en zehirli örümceklerinden biri olarak bilinir.





Mustafa Gökmenoğlu, hızla hareket eden bu örümceği yakalayarak Milli Parklar Doğa Koruma Burhaniye Şube Müdürlüğü yetkililerine haber verdi. Uzmanlar, örümceği incelemek ve koruma altına almak üzere bölgeye yönlendirildi.

Bu ilginç örümceğin yanı sıra, aynı türden benzer örümceklerin bölgede daha önce de görüldüğü belirtildi. Zeynep Diker, örümceğin eşinin ve yavrularının çevrede bulunabileceği ihtimaline dikkat çekti. Örümceğin güçlü zehrini kullanarak avını hızla öldürebilme yeteneği, doğal avlanma mekanizmasını vurguluyor.





Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Milli Parklar ve Doğa Koruma Burhaniye Şube Müdürlüğü ekipleri, zehirli örümceği teslim aldı. Bu olağanüstü türün koruma altına alınıp alınmayacağı ve daha fazla detaylı incelemenin nasıl yapılacağı merak konusu. Uzmanlar, bu nadir örümcek türünün Türkiye'deki doğal çevreye olan etkisini ve özelliklerini araştırmaya devam edecekler.