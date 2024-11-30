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Dursun Akyüz, Kaktüs Yetiştiriciliğiyle Trabzon'a Yeni Bir Soluk Getirdi

Emekli Dursun Akyüz, Trabzon'un Maçka ilçesinde kaktüs yetiştiriciliğine öncülük ederek girişimcilere destek vermeye hazırlanıyor.

Yayın Tarihi: 30.11.2024 11:52
Güncelleme Tarihi: 30.11.2024 11:52
Dursun Akyüz, Kaktüs Yetiştiriciliğiyle Trabzon'a Yeni Bir Soluk Getirdi

Emeklilikte Yeni Bir Başlangıç

Trabzon'un Maçka ilçesinde, başarılı bir kaktüs yetiştiriciliği hikayesi yaşanıyor. Dursun Akyüz, memleketine dönmeden önce İstanbul'da 38 yıl çalıştıktan sonra, kaktüs hobisini mesleğe dönüştürerek 35 metrekarelik bir sera kurdu.

Arkadaşından Edindiği Bilgiyle Yola Çıktı

Fabrikada çalıştığı sırada kaktüs yetiştiren bir arkadaşından işin inceliklerini öğrenen Akyüz, 5 yıl önce emekli olduktan sonra, Kovid-19 salgını döneminde memleketine yerleşti. 4 çocuk babası Akyüz, burada kaktüs yetiştirmeye devam etti. Akyüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eşi ve kızıyla birlikte Maçka'ya yerleşerek yeni bir hayat kurduklarını ifade etti.

Üretim Hedefi ve Başarıya Giden Yol

Akyüz, kaktüs yetiştirmeye başlarken arkadaşından duyduğu merakı ve öğrendiklerini uygulamaya geçirdiğini belirtti. İstanbul'da 20 metrelik iki sera kurarak üretim yaptıktan sonra, seraları devredip Maçka'da deneme amaçlı üretime başladı. Akyüz, bu süreçte Karadeniz ikliminin de kaktüs yetiştiriciliği için uygun olduğunu keşfetti.

Başarıyı Paylaşmak İstiyor

Akyüz, serasında toplam 20 çeşitte 8 bin adet kaktüs yetiştirdiğini kaydederek, buradaki ürünleri İstanbul'daki çiçek firmalarına gönderdiğini söyledi. Ayrıca, kaktüsü Trabzon'un her köyünde yetiştirmenin mümkün olduğuna inanıyor ve kök isteyenlere ücretsiz kök verecek.

Herkese Açık Bir Kapı

Akyüz, kaktüs yetiştirmek isteyenlere kapısının açık olduğunu vurgulayarak, “Öğrenmek isteyenlere yardımcı olabilirim. Nasıl üreteceklerini anlatırım ve ürettiklerini de satın alırım,” dedi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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