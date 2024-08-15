Düzce'de 1800 Yıllık Antik Büst Keşfedildi

Düzce'de Tarihi Bir Keşif

Düzce'nin Konuralp bölgesindeki Prusias Ad Hypium Antik Kenti'nde devam eden kazı çalışmaları, tarihi bir büstün bulunmasıyla sonuçlandı.

1800 Yıllık Portre Büst

Yapılan kazılar sırasında, antik tiyatronun sahne binasını inşa ettiren M. Iulius Proklos'a ait olduğu değerlendirilen 1800 yıllık bir portre büste ulaşıldı.

Düzce Belediyesinin açıklamasına göre, bu önemli arkeolojik çalışmalar Kültür Varlıkları Müzeler Genel Müdürlüğü'nün izniyle, Konuralp Müze Müdürlüğü liderliğinde ve belediyenin destekleriyle 2019 yılından bu yana sürdürülüyor.

Büstün Özellikleri

Yaklaşık 56 santimetre yüksekliğinde ve 50 santimetre genişliğinde olan büst, kıvırcık saç biçimiyle dikkat çekiyor. Her bir saç tutamı, kendine has bir şekilde kıvrılıyor ve Antoninler döneminin detaylı stilini yansıtıyor. Büst, sakallı ve bıyıklı bir yüz ifadesine sahip ve omuz kısmında kıvrımlı bir kumaş parçası örtüsünü betimliyor.

Ayrıca, bu önemli buluntunun, İmparator Hadrian döneminde imparator rahipliği yapmış olan M. Iulius Proklos'a ait olabileceği düşünülüyor.

Düzce'nin Konuralp bölgesindeki Prusias Ad Hypium Antik Kenti'nde devam eden kazı çalışmalarında antik tiyatronun sahne binasını yaptıran M. Iulius Proklos'a ait olduğu değerlendirilen portre büst bulundu.

Düzce'nin Konuralp bölgesindeki Prusias Ad Hypium Antik Kenti'nde devam eden kazı çalışmalarında antik tiyatronun sahne binasını yaptıran M. Iulius Proklos'a ait olduğu değerlendirilen portre büst bulundu.

Düzce'nin Konuralp bölgesindeki Prusias Ad Hypium Antik Kenti'nde devam eden kazı çalışmalarında antik tiyatronun sahne binasını yaptıran M. Iulius Proklos'a ait olduğu değerlendirilen portre büst bulundu.

Düzce'nin Konuralp bölgesindeki Prusias Ad Hypium Antik Kenti'nde devam eden kazı çalışmalarında antik tiyatronun sahne binasını yaptıran M. Iulius Proklos'a ait olduğu değerlendirilen portre büst bulundu.