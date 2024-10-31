Düzce'deki Antik Kentte Yeni Keşifler

Düzce Antik Kentinde Tarihi Bulgular Ortaya Çıktı

Düzce, Karadeniz Bölgesi'nin "Efes"i olarak bilinen Prusias ad Hypium Antik Kenti'nde yapılan kazılarda önemli bulgular gün yüzüne çıkarıldı. Bu keşifler arasında künk sistemleri ve Bizans dönemine ait kilise kalıntıları bulunuyor.

Kazı Çalışmaları ve Keşifler

Düzce Belediyesi'nin sağladığı destekle, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün izniyle Konuralp Müze Müdürlüğü'nce yürütülen çalışmalar, antik tiyatronun ön kısmında yoğunlaşmış durumda. Kazı Başkanı ve Konuralp Müze Müdürü İhsan Aslan’ın açıklamalarına göre, kazı alanında pişirilmiş topraktan yapılan künkler ile Bizans dönemine tarihlenen bir kilise kalıntısı tespit edilmiştir.

Künk Sistemleri ve Kilise Kalıntıları

Kazı alanında bulunan altyapı sisteminin, doğu-batı yönünde uzanan birçok kanal içerdiği tespit edilmiştir. Aslan, büyük künklerin daha büyük kamu yapıları için, ince künklerin ise daha küçük konutlar için kullanıldığını ifade etti. Ayrıca, tiyatronun milattan sonra 4. yüzyılda işlevini kaybettiği göz önünde bulundurulduğunda, künklerin bu yeni yapılaşmalar için inşa edildiği değerlendirilmektedir.

İhsan Aslan ayrıca, kazılarda bir kilisenin varlığına dair bilgiler paylaşarak, yapının güney kısmında hasar olduğunu ancak doğu-batı yönünde bir apsisli kilise yapısının tespit edildiğini duyurdu. Narteks bölümünde devam eden çalışmalar esnasında, tiyatronun orta kısmındaki su kanalının da bu alanda uzandığı belirlenmiştir.

Geçmişten Günümüze Antik Kentin Önemi

Antik kentte şimdiye kadar bulunan bulgular arasında, Yunan mitolojisinde "gözlerine bakanı taşa çeviren yılan saçlı canavar" olarak bilinen Medusa heykel başı, çeşitli figürler ve Apollon başta olmak üzere tanrı kabartmaları yer almaktadır. Ayrıca, antik tiyatroda bulunan "Dionysos Kült Mekanı"nı gösteren aslanlı mozaik de arkeologlar için heyecan verici bir keşif olarak kaydedilmiştir.

Tiyatro yapısının büyük bir kısmı açığa kavuşturulmuşken, antik tiyatroda yerleşim alanlarının bugünkü Doğu Marmara ve Batı Karadeniz bölgelerindeki yerleşime dair önemli bilgiler sunabilir. Kazılar sonucunda, M. Iulius Proklos'a ait 1800 yıllık bir büst de gün yüzüne çıkmıştır.

Bu keşifler, Düzce’nin antik tarihini daha da aydınlatmaya ve bölgedeki arkeolojik potansiyeli ortaya çıkarmaya devam etmektedir.

Batı Karadeniz'in "Efes"i olarak adlandırılan Düzce'deki Prusias ad Hypium Antik Kenti'nde künk sistemleri ve kilise kalıntısı bulundu. Tarihi milattan önce 3. yüzyıla uzanan antik kentte tiyatro bölümünün ön kısmında kazı çalışmaları, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün izni ve Düzce Belediyesinin desteğiyle Konuralp Müze Müdürlüğü başkanlığınca sürdürülüyor.

Batı Karadeniz'in "Efes"i olarak adlandırılan Düzce'deki Prusias ad Hypium Antik Kenti'nde künk sistemleri ve kilise kalıntısı bulundu. Tarihi milattan önce 3. yüzyıla uzanan antik kentte tiyatro bölümünün ön kısmında kazı çalışmaları, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün izni ve Düzce Belediyesinin desteğiyle Konuralp Müze Müdürlüğü başkanlığınca sürdürülüyor.