Düzce Fındık Dönüşüm Merkezi'ne Yaklaşık 4 Milyon TL Hibe

Düzce Fındık Dönüşüm Merkezi Kapasite Artırımı Projesi hibe aldı

DÜZCE(İHA) – Düzce Ticaret ve Sanayi Odası tarafından Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ortaklığıyla geliştirilen "Düzce Fındık Dönüşüm Merkezi Kapasite Artırımı Projesi", 2025 yılı Anadolu’dakiler kırsal kalkınma mali destek programı kapsamında hibe desteğine hak kazandı. Projeye yaklaşık 4 Milyon TL hibe sağlanacak.

Değerlendirme sonuçları ve sıralama

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı tarafından açıklanan değerlendirme sonuçlarına göre, programa 65 proje başvurusu yapıldı; bunlardan 23 proje asil, 16 proje yedek olmak üzere toplam 39 proje destek kapsamına alındı. Düzce Ticaret ve Sanayi Odası ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ortaklığındaki proje, değerlendirmede 7. sırada yer alarak hibe almaya hak kazandı.

Projenin hedefleri

Projenin, fındığın katma değerini artırmaya ve tarımda yenilikçi uygulamalar ile teknolojinin kullanımını yaygınlaştırmaya hizmet edeceği belirtildi. DTSO Başkanı Erdoğan Bıyık proje hakkında şu değerlendirmeyi yaptı: "Önümüzdeki günlerde kamuoyu ile de paylaşacağımız 2026-2029 dönemi stratejik planımızda sanayinin rekabet gücünü artırılmasının yanı sıra Düzce’nin gelecek vizyonunda mutlaka olması gereken tarım ve turizmi önceleyen stratejilere de yer verdik. Bu fikirle Düzce’deki lokomotif tarımsal üretim kalemlerinden biri olan fındık konusunu ele aldık. Önceki yıllarda yürütmüş olduğumuz ‘Düzce’deki Fındık Üreticilerinin Mikro İşletmelere Dönüşümü’ projemizi takip niteliğinde bir proje hazırladık. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ortaklığında geliştirdiğimiz projemiz, fındığın katma değerinin artırılmasına, yenilikçi tarım uygulamaları ve tarımda teknoloji kullanımının yaygınlaştırılmasına, tarımsal atıkların katma değerli bir şekilde değerlendirilmesine ve coğrafi işaretli ürünlerin ticarileştirilmesine aracılık edecek ekosistemin oluşturulmasına katkı sağlayacaktır".

Makine-ekipman ve üreticiye sağlanacak faydalar

Başkan Erdoğan Bıyık, proje kapsamında makine parkuruna alınan araçları şu şekilde sıraladı: "Renk ayırıcı-lazer ayıklama, kompresör-kurutucu makine, pirinç-un makinesi, taş alıcı makinesi, çıtlatma makinesi, otomatik paketleme makinesi, vakum paketleme makinesi, krema makinesi ve yarı otomatik dolum makinesi kazandırmış olacağız."

Projeyle kapasitesi artırılacak tesiste fındık üreticilerinin herhangi bir makine parkuru yatırımına ihtiyaç duymaksızın, bin bir zorlukla ürettikleri fındığı katma değerli ürünlere dönüştürerek hak ettikleri geliri elde etme şansı bulacakları vurgulandı. Başkan Bıyık ayrıca: "Girişimcilerimiz, proje sayesinde sabit yatırım giderlerine katlanmadan, kendi firmalarını kurarak tesisimizde üretecekleri katma değeri yüksek ürünleri piyasaya sürebileceklerdir. İlerleyen dönemlerde piyasayı tanıyan, pazarını geliştirerek işini büyüten girişimcilerimize kendi tesislerini kurmaları noktasında da mentörlük desteği verilecektir. Projemizin fındık üreticilerimize, ilimize ve bölgemize hayırlı olmasını temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.

