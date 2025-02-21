Düzce Konuralp Film Festivali 15 Mayıs'ta Başlıyor

İlk kez düzenlenecek Düzce Konuralp Film Festivali, 15-18 Mayıs'ta sinemaseverlerle buluşacak ve Hülya Koçyiğit ile Ediz Hun'a onur ödülleri verilecek.

Yayın Tarihi: 21.02.2025 09:59
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 09:59
Düzce Konuralp Film Festivali 15 Mayıs'ta Başlıyor

Düzce Konuralp Film Festivali 15 Mayıs'ta Başlıyor

Bu yıl ilki gerçekleştirilecek olan Düzce Konuralp Film Festivali (DKFF), 15-18 Mayıs tarihleri arasında sinemaseverlerle buluşacak. Düzce Valiliği, Düzce Üniversitesi, Düzce Belediyesi ve Düzce Ticaret ve Sanayi Odası tarafından organize edilen festival, Düzce Erol Güngör Kültür Merkezi'nde yapılacak.

Festivalin basın toplantısında konuşan Düzce Valisi Selçuk Aslan, Düzce'nin köklü bir tarihe sahip olduğunu vurgulayarak, festivalin sinema sanatını Düzcelilere tanıtma amacı güttüğünü ifade etti. Aslan, bu yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 'aile yılı' ilan edildiğine dikkat çekerek, aile temalı filmler için özel ödüller verileceğini açıkladı.

Festivalin Ödül Kategorileri

Festival, 'Kurmaca Film', 'Belgesel Film' ve 'Yapım Destek' kategorilerinde ödüller verecek. 'Kurmaca Film' ve 'Belgesel Film' kategorilerinde birincilere 75 bin, ikincilere 50 bin, üçüncülere ise 25 bin lira ödül verilecek. 'Yapım Destek' kategorisinde ise birinci proje 65 bin, ikinci proje 50 bin lira kazanacak. Ayrıca ailenin önemine vurgu yapılacak 'Valilik Özel Ödülü'nün miktarı ise 60 bin lira olarak belirlendi.

Festival Başkanı Prof. Dr. Ceyhan Kandemir, bu birlikteliğin festivalin başarısını artıracağını belirtti. Düzce'nin tarihi, doğası ve kültürel zenginliklerinin tanıtılması için önemli bir fırsat olduğuna değinerek, bu etkinliğin katılımcılar ve izleyiciler için verimli geçeceğini ifade etti.

Katılımcılara Davet

Festivalde, film gösterimlerinin yanı sıra atölye çalışmaları, ustalık sınıfları, söyleşiler ve paneller de gerçekleştirilecek. Vali Aslan, sinemaseverleri Düzce'ye davet ederek, 'Sinemanın birleştirici gücüyle şehrin kalbi atsın istiyoruz' ifadelerini kullandı. Tüm detaylar için www.duzcekonuralpfilmfestivali.org.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

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