Düzce Üniversitesi, Hasta Bakıcı, Hemşire, Güvenlik, Temizlik Görevlisi, Soför, Gassal Gibi Personel Alıyor

Düzce Üniversitesi, 4/B kapsamında 69 Sözleşmeli personel alımı yapacağını ilan etti. Başvuru koşulları, alınacak kadrolar ve diğer ayrıntılar haberimizde…

Düzce Üniversitesi, Hasta Bakıcı, Hemşire, Güvenlik, Temizlik Görevlisi, Soför, Gassal Gibi Personel Alıyor
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Düzce Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı 2024

Düzce Üniversitesi, 2024 yılında 69 Sözleşmeli personel alımı gerçekleştireceğini duyurdu. Alımlar, Üniversitenin farklı birimlerinde " 1 Gassal, 4 Hasta bakıcı, 21 Temizlik Görevlisi, 8 Hemşire, 2 Teknisyen, 2 Büro Personeli, 2 Şoför, 3 Koruma ve Güvenlik Görevlisi, 1 Tekniker, 4 Sağlık Teknikeri, 1 Psikolog, 18 Hemşire, 1 Eczacı, 1 Odyolog, " kadrolarında yapılacak. Başvurular, İlanın yayımlanması ile birlikte başladı ve en geç 5 Şubat 2024 tarihine kadar devam edecek.

Düzce Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı Başvuru Şartları Neler?

gassal

Düzce Üniversitesi Sözleşmeli personel alımı için başvuru şartları şöyle:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Kamu haklarından mahrum bulunmamak

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak

Lise, Ön Lisans veya Lisans mezunu olmak

01 Ocak 2024 tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak

Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak

Düzce Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı Başvuru Süreci Nasıl?

Düzce Üniversitesi Sözleşmeli personel alımı için başvuru süreci şöyle işleyecek:

Başvurular, Düzce Üniversitesi resmi internet sitesi üzerinden online olarak yapılacak.

Başvuru yapan adaylar, KPSS puan sıralamasına göre belirlenecek.

Başarılı olan adaylar, sözlü sınava çağrılacak.

Sözlü sınavda başarılı olan adaylar, atama işlemleri için gerekli belgeleri teslim edecek.

Düzce Üniversitesi Sözleşmeli personel alımı ne zaman yapılacak?

Düzce Üniversitesi Sözleşmeli personel alımı, 2024 yılının ilk çeyreğinde yapılacak.

Düzce Üniversitesi Sözleşmeli personel alımı kaç kişi yapılacak?

Düzce Üniversitesi Sözleşmeli personel alımı, 69 kişi yapılacak.

Düzce Üniversitesi Sözleşmeli personel alımı için başvuru tarihi ne zaman?

Düzce Üniversitesi Sözleşmeli personel alımı için başvuru tarihi, en geç 5 Şubat 2024.

Düzce Üniversitesi Sözleşmeli personel alımı için başvuru şartları neler?

Düzce Üniversitesi Sözleşmeli personel alımı için başvuru şartları, Türk vatandaşı olmak, kamu haklarından mahrum olmamak, 657 sayılı kanunun 48. maddesindeki şartları taşımak, lise, ön lisans veya lisans mezunu olmak, 18 yaşını tamamlamış olmak, erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak, akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak, güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak.

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