Düzce'de İHA destekli trafik denetimi

Düzce İnsansız Hava Araçları (İHA) Büro Amirliği ve Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı tatili nedeniyle yoğunluğun oluştuğu Anadolu Otoyolu Bolu Dağı geçişinde dron destekli denetim yaptı.

Polis, emniyet şeridini gereksiz yere kullanan ve kural ihlali yapan araçları belirleyerek plakalarına cezai işlem uyguluyor. Öte yandan, otoyolun Kaynaşlı, Sarıçökek, 1,2 ve 3'üncü viyadükler ile Bolu Tüneli girişi mevkilerinde yoğunluk gözleniyor.

Düzce Valisi Cevdet Atay, terminalde yolcu ve otobüs şoförlerine 'iyi yolculuklar' diledi, çikolata ikramında bulundu. Atay, vatandaşlara 'Lütfen acele etmeyin' uyarısında bulunarak, sürücülerin kemerlerini takmaları ve sürat yapmamaları konusunda uyardı.