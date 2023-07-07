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Düzce'de Kuvvetli Sağanak Yağış ve Yıldırım Olayları

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Düzce'de Kuvvetli Sağanak Yağış ve Yıldırım Olayları
Öğle saatlerinde başlayan ve aralıklarla etkili olan kuvvetli sağanak sonucu şehir merkezindeki ana caddelerde su birikintileri oluştu. Beyköy beldesindeki 1. Organize Sanayi Bölgesi (OSB) içerisinde bulunan bir ağaca yıldırım isabet etmesi nedeniyle ağaç yol kenarında bulunan araçların üzerine devrildi. Kaynaşlı ilçesinde ise kısa süreli dolu yağışı nedeniyle bazı araçlarda hasarlar oluştu.

Kuvvetli Sağanak Yağış ve Su Birikintileri

Öğle saatlerinde başlayan ve aralıklarla etkili olan kuvvetli sağanak sonucu şehir merkezindeki ana caddelerde su birikintileri oluştu. Bu durum, trafik akışını olumsuz etkiledi ve sürücülerin ilerlemesini zorlaştırdı.

Yıldırım Olayı ve Araç Hasarları

Beyköy beldesindeki 1. Organize Sanayi Bölgesi (OSB) içerisinde bulunan bir ağaca yıldırım isabet etmesi sonucu ağaç yol kenarında bulunan araçların üzerine devrildi. Bu olayda, araçlarda maddi hasarlar meydana geldi ve otoparkta bulunan diğer araçlar da etkilendi.

Dolu Yağışı ve Araç Hasarları

Kaynaşlı ilçesinde ise kısa süreli dolu yağışı nedeniyle bazı araçlarda hasarlar oluştu. Dolu taneleri, araçların üzerine düşerek çizikler ve çarpma izleri bıraktı. Bu durumda, araç sahipleri hasar tespiti ve onarım için servislere başvurdu.

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