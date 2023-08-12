e-Devlet'e girerken tüm paranızdan olabilirsiniz! Böyle görünüyorsa hemen kapatın

Dolandırıcılar her geçen gün yeni yöntemlerle vatandaşları tuzağa düşürmeye çalışıyor. Son olarak sahte e-Devlet sitesi ile dolandırıcılık yapma girişimi dikkat çekiyor. Vatandaşları cep telefonlarına gönderdikleri SMS'ler aracılığıyla sahte e-Devlet sitesine yönlendiren dolandırıcılar, bu yolla hassas bilgileri ele geçirmeye çalışıyor.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, vatandaşları bu tür dolandırıcılık girişimlerine karşı uyarıyor. Özellikle e-Devlet Kapısı'nın arayüzünün taklit edilerek sahte sitelerin dolaşıma sokulduğu belirtiliyor. Bu durumun son zamanlarda artış gösterdiği vurgulanıyor.

Ofis, vatandaşları korumak adına önemli bir hatırlatma yaparak, e-Devlet Kapısı hesaplarında iki aşamalı giriş özelliğini aktif hale getirmeyi ve işlemleri sadece resmi "http://turkiye.gov.tr" adresi ve "e-Devlet Kapısı" mobil uygulaması üzerinden gerçekleştirmeleri gerektiğini vurguluyor. Dolandırıcılardan korunmak ve olumsuz durumlarla karşılaşmamak için bu güvenlik önlemlerine dikkat etmek büyük önem taşıyor.

Dolandırıcıların yeni hedefi: Sahte e-Devlet siteleri! Türkiye'de vatandaşları tuzağa düşürmek için her yolu deneyen dolandırıcılar, şimdi de sahte e-Devlet sitesiyle iş başında. Cep telefonlarına gönderdikleri SMS'ler aracılığıyla vatandaşları sahte e-Devlet sitesine yönlendirip, tıpkı gerçek gibi görünen bir tuzağa çekiyorlar.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ise vatandaşları bu dolandırıcılık türüne karşı uyarmak için sosyal medyayı kullanıyor. E-Devlet Kapısı'nın eski adı Twitter olan bir hesaptan yapılan paylaşımda, "arayüz taklitçilerine" karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulanıyor.

Dolandırıcıların özellikle e-Devlet Kapısı arayüzünü taklit ederek sahte siteleri dolaşıma soktuğu belirtiliyor. Özellikle son zamanlarda bu tür oltalama sitelerinin artış gösterdiğine dikkat çekiliyor.

Ofis, vatandaşları korumak adına önemli bir hatırlatma yaparak, e-Devlet Kapısı hesaplarında iki aşamalı giriş özelliğini aktif hale getirmeyi ve işlemleri resmi "http://turkiye.gov.tr" adresi ve "e-Devlet Kapısı" mobil uygulaması üzerinden yapmayı unutmamalarını vurguluyor. Dolandırıcıların tuzağına düşmemek ve kötü sonuçlarla karşılaşmamak adına bu güvenlik önlemlerine dikkat etmek büyük bir önem taşıyor.

Dolandırıcıların yeni hedefi: Sahte e-Devlet siteleri! Ülkemizde dolandırıcılar, hilekarlıklarını ve tuzağa düşürme yöntemlerini her geçen gün geliştiriyor. Bu seferki hedefleri ise vatandaşların güvenliği ve kişisel bilgileri üzerine kurulu olan e-Devlet Kapısı. Kendilerini sürekli yenileyen dolandırıcılar, sahte e-Devlet siteleri oluşturarak vatandaşları kandırmaya çalışıyor.

Bu dolandırıcılık yöntemi, vatandaşların cep telefonlarına gönderdikleri SMS'lerle başlıyor. Bu SMS'lerde, tıpkı resmi bir bildirim gibi görünen mesajlarla vatandaşlar sahte e-Devlet sitelerine yönlendiriliyor. Söz konusu sahte siteler, orijinal e-Devlet arayüzünü taklit ederek oldukça gerçekçi görünüyor. Vatandaşlar da bu tuzağa düşüp kişisel bilgilerini girmeye başlıyorlar.

Durumu fark eden Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ise vatandaşları bu tür dolandırıcılıklara karşı uyararak önlem almalarını istiyor. Ofis, resmi bir paylaşımda, sahte sitelere karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor. E-Devlet Kapısı'nın eski adı olan Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "arayüz taklitçileri" konusunda uyarıda bulunuluyor.

Özellikle son dönemde sahte e-Devlet sitelerinin artış gösterdiği belirtiliyor. Dolandırıcılar, bu sahte siteler aracılığıyla vatandaşların güvenini kazanmaya çalışarak kişisel bilgilerini ele geçiriyor. Bu nedenle, her vatandaşın iki aşamalı giriş özelliğini aktif hale getirmesi ve işlemlerini sadece resmi "http://turkiye.gov.tr" adresi ve "e-Devlet Kapısı" mobil uygulaması üzerinden yapması gerekiyor.

Vatandaşlar, bu tür dolandırıcılık girişimlerine karşı duyarlı olmalı ve herhangi bir şüphe durumunda yetkililere başvurarak güvende kalmalıdır. E-Devlet Kapısı'nın güvenliğini sağlamak adına alınacak basit önlemler, büyük sıkıntılardan korunmanın anahtarıdır.