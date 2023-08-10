  1. Anasayfa

  2. Yaşam

  3. e-Devlet'ten bu sayfayı açıp hemen bakın! Emeklilik hayaliniz elden gidebilir

e-Devlet'ten bu sayfayı açıp hemen bakın! Emeklilik hayaliniz elden gidebilir

Yayınlanma:
e-Devlet'ten bu sayfayı açıp hemen bakın! Emeklilik hayaliniz elden gidebilir
Türkiye'de emeklilik için mutlaka Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) prim ödemek gerekiyor. Bu primler de ya bir işyerinde çalışarak ya da kendi işinizi yaparak ödemek mümkün. E-Devlet sistemi üzerinden hizmet dökümünüze baktığınızda sigorta prim listenizde bazı harfler görüyorsanız dikkatli olun. Çünkü bu harfler emekliliğinizi ya da sigortanızı iptal ettirebilir. Aşağıda, SGK hizmet dökümünde karşılaşabileceğiniz harflerin anlamları

Emeklilik konusunda Türkiye'de Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) prim ödemenin zorunlu olduğu bilinmekte. Primler, işyerinde çalışarak veya kendi işini yaparak ödenebilir. Ancak, emeklilik hakkını etkileyen bir konu ortaya çıktı. 8 Ağustos 2023 tarihinde Funda Atay tarafından yayınlanan yazıya göre, E-Devlet sistemi üzerinden yapılan hizmet dökümü kontrolünde sigorta prim listesinde görülen bazı harfler, emekliliği veya sigortayı iptal riskini taşıyabilir. İşte diğer detaylar...

toplu para SGK

EMEKLİLİĞİNİZ İPTAL OLMADAN KONTROL EDİN

Emeklilik planlarınızı düşünerek atacağınız adımlarda, SGK'nın prim ödeme gerekliliği unutulmamalıdır. Hem çalışanlar hem de kendi işini yapanlar için prim ödemenin emeklilik hakkını etkilediği unutulmamalıdır. E-Devlet sistemi üzerinden yapılan hizmet dökümü incelemesinde, sigorta prim listesinde yer alan harflerin dikkatle kontrol edilmesi önemlidir. Bu harfler, gelecekte emeklilik hakkınızı veya sigortanızı riske sokabilir.

Emeklilik planlarınızı güvence altına almak istiyorsanız, özellikle E-Devlet sistemi üzerinden yaptığınız işlemlerde sigorta primlerinizdeki harfleri gözden geçirmeniz gerekmektedir. Eğer bu harflerle ilgili herhangi bir endişe duyuyorsanız, uzman bir danışman veya SGK yetkilisi ile iletişime geçerek durumunuzu netleştirmeniz önerilir. Sigorta primlerinin doğru bir şekilde yatırılması, emeklilik hakkınızı korumak için oldukça önemlidir. İşte diğer ayrıntılar...

toplu para SGK

SGK hizmet dökümünüzde göreceğiniz harflerin anlamları ve sonuçları aşağıda açıklanmıştır:

"S" harfi, sahte iş yeri anlamına gelir. Sahte iş yerinde çalışan sigortalıların primleri iptal edilir ve emeklilik hakları kaybedilir.

"Ş" harfi, şüpheli iş yeri anlamına gelir. Şüpheli iş yerinde çalışan sigortalıların primleri iptal edilmez, ancak emeklilik hakları askıya alınır. Sahte sigortalı bildirimi tespit edilirse, emeklilik hakları da kaybedilir.

"K" harfi, kontrollü iş yeri anlamına gelir. Kontrollü iş yerinde çalışan sigortalıların primleri iptal edilmez ve emeklilik hakları askıya alınmaz. Ancak sahte sigortalı bildirimi tespit edilirse, primler iptal edilir ve emeklilik hakları kaybedilir.

Eğer SGK hizmet dökümünüzde herhangi bir harf görüyorsanız, durumu en kısa sürede SGK'ya başvurarak öğrenmelisiniz. Bu harfler emeklilik hakkınızı ve sigortanızı ciddi şekilde etkileyebilir. Sahte veya şüpheli iş yerleriyle ilişkilendirilen durumlar, gelecekte emeklilik hakkınızın tehlikeye girmesine yol açabilir. Bu nedenle, bu harfleri görürseniz durumu hızlıca netleştirmek ve gereken adımları atmak önemlidir.

SGK hizmet dökümünüzü düzenli olarak kontrol etmek, emeklilik haklarınızı korumak ve sigortanızı güvence altına almak için önemlidir. Eğer harflerle ilgili herhangi bir belirsizlik veya endişe varsa, uzman bir danışmanla iletişime geçerek durumu daha detaylı inceletebilirsiniz. Bu şekilde gelecekte herhangi bir sorunla karşılaşmadan emeklilik sürecinizi daha sağlam temellere oturtabilirsiniz.

Yaşam
Evlenmek isteyenler bu burçlardan uzak dursun! Hovardalığıyla nam salmış 4 burç
Evlenmek isteyenler bu burçlardan uzak dursun! Hovardalığıyla nam salmış 4 burç
Ünlü profesör İstanbul depremi için konum verdi! O il ve ilçelerde yaşayanları korku sardı
Ünlü profesör İstanbul depremi için konum verdi! O il ve ilçelerde yaşayanları korku sardı
İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerde sona gelindi! Bunu yapana 100 bin TL ceza var
İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerde sona gelindi! Bunu yapana 100 bin TL ceza var
O ilde yasak başladı! 5 gün içinde bunu yapanlar 1295 TL ceza ödemek zorunda kalacak
O ilde yasak başladı! 5 gün içinde bunu yapanlar 1295 TL ceza ödemek zorunda kalacak
İstanbul'da toplu taşıma kullananlar dikkat! 12 Ağustos'tan sonra bu hatlara binemeyeceksiniz
İstanbul'da toplu taşıma kullananlar dikkat! 12 Ağustos'tan sonra bu hatlara binemeyeceksiniz
İzmirli vatandaşa yardım yağacak! Hemen formu doldurun: Nakitten gıdaya...
İzmirli vatandaşa yardım yağacak! Hemen formu doldurun: Nakitten gıdaya...
Marketlerden çamaşır suyu alırken dikkat! Binlercesi toplatıldı: Zehir almış olabilirsiniz
Marketlerden çamaşır suyu alırken dikkat! Binlercesi toplatıldı: Zehir almış olabilirsiniz